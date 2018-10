CIJ CONCLUYO QUE TROCHA TICA PARALELA AL RIO SAN JUAN NO PROVOCÓ DAÑO AMBIENTAL EN RÍO SAN JUAN

Nicaragua no presentó medidas exactas sobre la sedimentación del río, dijo la CIJ. La CIJ no comprobó que la construcción del camino representaba riesgo a la calidad del agua. La CIJ concluye que Nicaragua no ha demostrado impacto sobre turismo, salud por vertido de sustancias tóxicas por construcción de la obra". CIJ no puede tomar en cuenta alegato de Nicaragua. CIJ opina que Costa Rica no causó daños transfronterizos importantes, dice el fallo. La CIJ examinó la reparación de daños que solicitó Nicaragua. “Costa rica no demostró situación de emergencia que la exonerara de hacer estudio de impacto ambiental”, dice la resolución del alto tribunal judicial. Asi mismo la Corte dijo que Costa Rica no comprobó ni demostró la presencia militar que amenazara su soberanía en esa zona. Vale destacar que al menos el 50% de la trocha fronteriza se encuentra a 50 metros del margen del río San Juan, según la CIJ. La CIJ opina que ha observado que Costa Rica si violó su obligación de realizar estudio ambiental antes de construir la obra y sobre cualquier ilicita actual que pudiese perjudicar el territorio nicaraguense, la CIJ opina que la violación de Costa Rica sobre no haber revisado su evaluación ambiental no tiene incidencia en territorio nicaraguense, por lo tanto no obliga a ninguna reparación. “La carga sedimentaria total sobre el rio san Juan es de más de 13 millones 11 mil toneladas. La corte concluye que el daño no es importante, si se toma en cuenta la fuerte carga sedimentaria del rio. No se soporta el argumento de Nicaragua, si comparamos la sedimentación antes de la construcción de la trocha, existen grandes variaciones, otros ríos como sarapiquí contribuyen a sedimentación. Por lo que el aporte de sedimentación de la ruta al rio no es significativa. No se demuestra que hay sedimentación muy elevada. Nicaragua no demostró que la concentración sedimentaria del río aumentó por la ruta (trocha). El impacto de la sedimentación tienen impacto sobre la sedimentación sobre el río ese es el argumento de Nicaragua, pero CIJ no ha comprobado un cambio en la morfología del rio”, asegura la sentencia. 100% Noticias

La Corte eximió a Costa Rica del daño ambiental por el cual lo acusó Nicaragua por la construcción de la trocha paralela al río San Juan. Pero concluyen que Costa Rica debió presentar un estudio ambiental antes de la construcción de la carretera 1856.