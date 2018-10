16, Diciembre, 2015 16, Diciembre, 2015 11:44 a.m. 11:44 a.m.

POLITICOS, EMPRESARIOS Y EXPERTOS REACCIONAN AL FALLO DE LA CIJ

Diferentes sectores del país reaccionaron luego de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, sobre el litigio entre Nicaragua y Costa Rica, donde la corte dio una resolución favorable al país vecino del sur. Eduardo Montealegre, líder del PLI lamentó el fallo de la CIJ por ser adverso a Nicaragua “como nicaragüense me duele esa decisión judicial desfavorable que nunca debió haber ocurrido, pero, aunque nos duela, los nicaragüenses somos respetuosos de las decisiones de la corte de La Haya, por tanto debemos cumplir el fallo y ya se ha dicho que lo vamos hacer”, comentó. El experto en derecho internacional Mauricio Herdocia, destacó lo positivo de la sentencia y es que Nicaragua puede dragar el río San Juan sin informar a Costa Rica. Además dijo que el fallo no modifica la frontera en la extremidad de Punta Castilla como lo pretendía el país vecino, pero ahora Nicaragua deberá negociar el acceso a Harbour Head, ya que la laguna quedó enclavada en territorio tico que era objeto de disputa. Por su parte José Adán Aguerri, presidente del Cosep abogó por un diálogo entre ambos países tras la sentencia. Según Aguerri el establecer un impuesto patriótico a Costa Rica o cobrarle la visa a los costarricenses no es conveniente porque Nicaragua sería el gran perdedor. Aguerri agregó que: “hay que aumentar el intercambio comercial, buscar como vengan más costarricenses a Nicaragua”. Para el ambientalista Kamilo Lara, Nicaragua, no perdió, sino que ambos países ganaron. Para Lara si el fallo se ve desde Harbour Head, es favorable para Nicaragua porque “Costa Rica quería “robarse” la plataforma marina, donde hay hasta recursos petroleros, y riqueza de biodiversidad incuantificable”. Nicaragua y Costa Rica deberán ponerse de acuerdo en 12 meses sobre la indemnización, si no es así la corte decidirá el costo a petición de la parte interesada que en este caso es Costa Rica. 100%Noticias