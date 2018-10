17, Diciembre, 2015 17, Diciembre, 2015 7:23 a.m. 7:23 a.m.

URGE ABARATAR COSTO DE LA ENERGÍA

None

“Urge abaratar el costo de la energía”, así de claro fue el economista y ex presidente del Banco Central, Mario Arana, quién opina que el país necesita mejorar su competitividad, así como diversificar la inversión, a raíz del desplome de los precios del petróleo a nivel internacional. Arana vislumbra que “vienen momentos más difíciles donde los precios de los principales productos nacionales de exportación no van a estar tan buenos para competir en el exterior, por lo cual la única manera de enfrentar a la competencia es vía productividad y mejorar la competitividad. En este sentido, Arana cree que es necesario abaratar el costo del combustible y la energía, para que los diferentes sectores ocupen esos recursos que se liberan en invertir y reinvertir, lo cual se traduciría en un beneficio para el país. A pesar que este año Nicaragua tendrá un crecimiento bueno, Arana señala que el país debe crecer al doble. El economista indicó que este año estuvo empujado por el consumo, la inversión y no por las exportaciones nicas, por ende se deben crear condiciones para mayor inversión en infraestructura y educación y así competir con el mundo de hoy en día. Respecto al desplome de los precios del petróleo, Arana opinó que esto se debe aprovechar para impulsar una reducción a la tarifa eléctrica, la simplificación del pliego tarifario y dar mayor empuje a la competitividad. Leticia Gaitán