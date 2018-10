18, Diciembre, 2015 18, Diciembre, 2015 2:44 a.m. 2:44 a.m.

HABILITARÁN SITIO WEB PARA ELECCIONES PRIMARIAS

Hagamos Democracia, a través del Tribunal Electoral Cívico (TEC), reveló la creación de un sitio web, donde la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto para así elegir a los candidatos a presidente y diputados departamentales para las elecciones de 2016. El vicepresidente de la organización, Pedro Belli, informó que a través de la página web los nicas radicados en el exterior también podrán ejercer su derecho al voto. “Esta web tiene muchos candados, tiene mucha seguridad, es por eso que podemos decir que es un sistema único y que arrojará resultados transparentes, aquí podemos contar hasta 50 mil votos”, señaló Belli. Belli, añadió que hasta el momento Hagamos Democracia tiene la capacidad de instalar 108 Juntas Receptoras de Votos (JRV), en donde se contabilizarán aproximadamente 93 mil votos. Entre los requisitos que posee el formulario creado en la página web están: Ser mayor de edad, nombre, apellido, número de cédula, correo electrónico, organización, lugar de residencia, y el departamento de origen de la persona que votará. El ciudadano que desee participar de estas elecciones primarias deberá ingresar a: www.votoprimarias.ni.com. El 3 de noviembre Hagamos Democracia, anunció que había conseguido U$100 mil dólares más para financiar el proceso de primarias para que los partidos de oposición elijan un candidato único en las elecciones presidenciales de 2016. Enrique Obando, fiscal de la organización dijo que continúan esperando que el PLI y PLC se unan al proceso de elecciones primarias. “Esperamos que se unan, esto es muy importante para el país, queremos cambiar el sistema del dedazo y el pueblo elija a sus representantes a través de su voto, ya los hemos llamado y espero que respondan”, sostuvo Obando. Por su parte el precandidato presidencial del PLC, Noel Vidaurre, descartó definitivamente la participación en las primarias. “Las juntas receptoras de votos no estarán en todo el país, esto implica discriminación, hay más inconsistencias por eso no vamos a participar”, concluyó Vidaurre. Kitty Monterrey, directora ejecutiva del PLI, dijo que no están pensando en primarias ni en candidatos presidenciales, más bien estan enfocados en la demanda de transparencia electoral y en los casos de diputados desaforados y el concejal Omar Lola. Hasta el momento el TEC únicamente tiene registrado a 5 organizaciones políticas que presentaron sus candidaturas para primarias, quienes buscan participar unificados en los comicios presidenciales de noviembre de 2016. El PLI-Histórico de Pedro Reyes, el Partido Acción Ciudadana (PAC) de Moisés Hassan, el Partido Conservador encabezado por Alfredo César; además el Partido Social Cristiano y otra organización independientes son los únicos que han llegado a presentar sus candidatos y confirmar su decisión de participar en las primarias. Las elecciones primarias están programadas para el 28 de febrero de 2016 en todos los departamentos y regiones autónomas del país, y el candidato que resulte ganador se anunciará el 1 de marzo del mismo año. Fuente: El Nuevo Diario