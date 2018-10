18, Diciembre, 2015 18, Diciembre, 2015 12:03 p.m. 12:03 p.m.

138 MIGRANTES NICAS DESAPARECIDOS EN 2015

Los migrantes son personas que se mudan de un país a otro en busca de una mejor vida para ellos y para sus hijos. Cada 18 de diciembre, a nivel internacional se celebra el día del migrante, pero en Nicaragua no hay nada que celebrar según organizaciones que brindan apoyo a estas personas. El Servicio Jesuita para Migrantes dice que en Nicaragua hace falta divulgación en los consulados de los países donde más migrantes nicas hay, ya que estos no conocen sus derechos y muchas veces no saben la ubicación del consulado donde deben dirigirse ante cualquier situación. En 2015, se contabilizan 138 migrantes nicas desaparecidos, la mayoría hombres y jóvenes entre los 2 8 y los 35 años, estos emigraban por primera vez, se conoce que varios de ellos estuvieron en albergues ubicados en México y luego desaparecieron. Para Lea Montes, directora del Servicio Jesuita para Migrantes, en Nicaragua se ha hecho poco para defender los derechos de los migrantes y no se les reconoce el aporte que ellos hacen a la economía del país. La migración en el país representa en números más de Mil 200 millones de dólares en remesas familiares que mueven y dinamizan la economía del país. Nicaragua finaliza el 2015 sin aprobar en la Asamblea Nacional la ley de protección al nicaragüense en el exterior que fue promovida por las diferentes organizaciones de migrantes. Estados Unidos, es el país que ocupa el primer lugar en envió de remesas hacia Nicaragua 100% NOTICIAS