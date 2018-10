“HABITADOS DE OLVIDO” ES LA NUEVA PELÍCULA QUE SE PRODUCIRÁ EN NICARAGUA

7:10 a.m.

110 minutos será la duración del largometraje “Habilitados en el olvido”.

“Habitados de olvido” es una película de ficción que producirá Imaginarte Films y que fue concebida durante cinco años. Con el guion de Carlos Powell y Jan Kees de Rooy, bajo la dirección de Humberto Arcia, este proyecto se encuentra en etapa de preproducción y para poder rodar la cinta necesitan obtener los recursos necesarios. Para lograr esto, los cineastas lanzaron una campaña de movilización de recursos en Internet a través de la plataforma Indiegogo http://www.igg.me/at/defianceofmemory), donde las personas pueden acceder y donar desde 10 dólares hasta 10,000, estos también traen recompensas, desde salir su nombre en los créditos en la película, recibir la película, entre otras regalías. El filme tendrá como protagonista al cineasta italiano Giovanni Rossi, quien regresa a Nicaragua en 2005 buscando a una persona que grabó en 1980 para un documental sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización.Humberto: Hasta el momento estamos optimistas, la gente cada vez se va sumando, pero esperamos que nos sigan apoyando para poder llegar a la meta, ya faltan siete días para terminar esta campaña. Obviamente no es suficiente para producir una película, pero es nuestro inicio para el rodaje, luego entraremos a una etapa de posproducción donde se requiere más. Kees de Rooy: La intención es también que la gente sea parte de la película.Humberto: Todo depende de cómo van los fondos, porque no podemos empezar si no tenemos los fondos garantizados, pero siendo optimistas, queremos empezar el próximo año todo el proceso de producción.Kees de Rooy: Contaremos con actores nicaragüenses y extranjeros. El personaje principal lo realizará el italiano Daniel Ornatelli, estamos buscando a la actriz, que será su hija, serán nada más dos personas extranjeras. Vamos a tener un nicaragüense que vive en Estados Unidos, Isaac Reyes, también a Salvador Espinoza y César Meléndez (el de la obra ‘El Nica’). Pero realizaremos un casting para buscar a las mujeres, quienes interpretan un papel fundamental en la historia.Kees de Rooy: Se desarrolla en Nicaragua en el 2005. Un famoso cineasta italiano regresa al país luego del filmar, en los años ochenta, su primer documental sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización. Acompañado por su hija, ahora encuentra una realidad completamente distinta de la que conoció en 1980 y se topa con la reciente historia dolorosa del país. Durante la dramática búsqueda de este personaje, se enfrentará a su propio pasado con consecuencias imprevisibles para él y su hija. Humberto: El equipo mínimo de una película de ficción son 35 personas, a eso hay que sumarle actores, extras, hospedaje, comidas, entre otras cosas. En este caso las locaciones que tenemos son Estelí, Jinotepe y Managua.Kees de Rooy: Luego debemos buscar fondos internacionales, especialmente para cine, pero se requiere hacer un esfuerzo propio primero. También buscamos coproducciones tanto en Europa como en otros países de Latinoamérica para desarrollar la historia y que la película tenga una mayor difusión. Jan Kees de Rooy. Cineasta de origen holandés que trabajó como director y productor independiente para la televisión holandesa. Inició su carrera como director de drama de televisión, para luego dedicarse a la realización de películas sobre procesos sociales en África y América Latina.END