19, Diciembre, 2015 19, Diciembre, 2015 8:08 a.m. 8:08 a.m.

CONTINUA LA ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS POR PARTE DEL GOBIERNO

El poder que tiene un juguete en la niñez es inmenso, todos podemos ver cuando se refleja en el rostro de un niñ@ la felicidad al recibir este tan preciado y esperado regalo, que como cada año entrega el Gobierno del Presidente Daniel Ortega. Este fin de semana, salieron de las bodegas del distrito cinco, miles de juguetes para niños y niñas que estudian en los centros escolares de este distrito de la capital. El doctor César Castillo, director del centro de salud Pedro Altamirano, explicó los beneficios que tiene en la salud y en el estado de ánimo de la niñez el recibir un juguete en estas navidades. “La entrega empezó el día de ayer en las escuelas de todo el país, es un esfuerzo más del gobierno por darle esa alegría a cada niño del pueblo nicaragüense”. “La salud de los niños y el ambiente familiar cambia a través de la alegría, la satisfacción y no la atención porque el padre no tiene qué darle a su hijo que influye, entonces al venir y corregirse esto porque vemos a nuestros niños contentos y a los padres satisfechos por tanto hay más armonía en esta navidad”, afirmó el doctor Castillo. “Voy a compartir mi regalo y a jugar con mis primos. Me gusta que me den juguetes, me regalaron unos carros y me gustó”, dijo Kevin Josué Chávez, emocionado al recibir su juguete nuevo. El niño David Díaz, estudiantes de cuarto grado, comentó que esperaba este regalo del comandante Daniel y la compañera Rosario, una colección de carritos de carrera con la que disfrutará a un más sus vacaciones. “Soñaba con estos carritos y me siento feliz, voy a jugar con mis diez primos”. Yubelka Cruz Mairena, madre de cinco niños, manifestó sentirse feliz y aliviada, ya que este juguete representa una ayuda económica y además ve la felicidad de sus hijos. “Ahora nos ahorramos un dinerito porque son cinco mis hijos y así compraremos más comida. Ellos están feliz, estaban necios que viniéramos acá”. 