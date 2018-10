20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 2:38 a.m. 2:38 a.m.

POLEMICAS LEYES EN 2015

En el 2015 los diputados aprobaron en la Asamblea Nacional leyes polémicas. Entre estas se pueden contar la Ley de Pensión Reducida, las leyes de reforma energética, el convenio satelital con Rusia, la desaforación de los diputados Brooklyn Rivera, Raúl Herrera y Eddy Gómez, y la aprobación de la Ley de Seguridad Soberana. REDUCCIONES A LA TARIFA DE ENERGÍA El 25 de marzo se aprobó la primera reducción a la tarifa de energía eléctrica, por efecto de la baja de los precios del petróleo a nivel internacional, a través de la Ley de variación de la tarifa de energía eléctrica al consumidor. La Ley generó controversia entre los diputados opositores y organizaciones de la sociedad, porque el ahorro por la baja de los precios del petróleo no fue dirigido totalmente a reducir la tarifa de energía eléctrica, sino a proyectos sociales del Gobierno. El 10 de septiembre se volvió a aprobar una reforma para ajustar de nuevo la tarifa, a través de la Ley de estabilidad energética y a la Ley de variación de la tarifa de energía eléctrica al consumidor. LOGRO DE LA PENSIÓN REDUCIDA DE VEJEZ El 12 de mayo se aprobó la Ley de Pensión Reducida de Vejez para las personas aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que no habían completado las 750 semanas establecidas para tener derecho a una pensión completa. Desde que Daniel Ortega regresó al Gobierno hace ocho años, los adultos mayores activaron su demanda por la pensión reducida, sin embargo, el FSLN ignoró la demanda de los ancianos hasta mediados de 2013, cuando se tomaron el edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) como forma de presión y esta iniciativa fue respaldada por jóvenes agrupados en #OcupaInss quienes se mantuvieron en vigilia respaldando la causa a dos cuadras del edificio del INSS, hasta que fueron robados y expulsados con violencia por turbas orteguistas. Sin embargo, los ancianos continuaron su demanda masiva en las calles, a través de la organización Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), hasta que lograron su aprobación. CONVENIO SATELITAL El 28 de abril se aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y el de Rusia sobre la cooperación para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, llamado también convenio del satélite ruso. Cuando se conoció de este acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y el de Rusia, surgieron las dudas y los cuestionamientos si estos satélites podrían ser usados para fines militares y como parte de su acercamiento geográfico a Estados Unidos, que mantiene diferencias políticas e ideológicas con Rusia. El Gobierno, diputados oficialistas y funcionarios públicos aseguraron que el convenio satelital tiene fines pacíficos. Sin embargo, especialistas en seguridad y defensa, como el investigador en esas materias Roberto Orozco, manifestaron que este tipo de convenios puede disfrazarse y “puede tener propósitos distractivos”. Orozco señaló sobre las relaciones entre Rusia y Nicaragua, que en los últimos tiempos todo indica que los convenios bilaterales en materia militar avanzan mucho más rápido que los de naturaleza civil o económica. Orozco estimó que no solo la cooperación e influencia militar rusa cada vez es más fuerte en este país, sino que Rusia está abarcando espacios de influencia militar que antes tenía Estados Unidos. “Rusia tiene su influencia geopolítica en Nicaragua en el área militar”, sostuvo Orozco, quien recordó que, por ejemplo, la existencia de un convenio para la entrada simplificada de buques militares rusos a Nicaragua indica la existencia de un plan de cooperación militar y técnico militar entre los dos ejércitos. “Lo que estoy viendo es que Rusia está implementando más de forma acelerada los acuerdos militares con Nicaragua. Es decir, la influencia de Rusia sobre Nicaragua es de naturaleza y de carácter militar. Me imagino que lo que quiere (Rusia) es aumentar su presencia disuasiva en los países latinoamericanos contra Estados Unidos”, sostuvo Orozco. “Es por eso que dudo que los satélites y la investigación aeroespacial sea solamente de uso civil por la naturaleza de los acuerdos y lo acelerado de estos acuerdos que son expeditos”, agregó Orozco. El oficialismo aprobó la polémica Ley de Seguridad Soberana, que según diversos analistas, tiene como propósitos acallar las voces críticas en contra del Gobierno e implementar un sistema como el de la seguridad del estado de los años ochenta. La Ley fue introducida por Ortega y deroga la antigua Ley de Seguridad Democrática aprobada en el 2010. DESAFORACIÓN PARA LOS CRÍTICOS El 21 de septiembre, el diputado indígena y presidente de la Comisión de Pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua en la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, fue desaforado por los diputados sandinistas. Después de distanciarse del FSLN tras años de ser aliados, el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro señaló a Rivera, sin pruebas, de estar detrás de la venta de tierras indígenas. El 1 de diciembre se aprobó la desaforación de los diputados del PLI, Raúl Herrera y Eddy Gómez. Los diputados opositores fueron acusados de homicidio frustrado por enfrentamientos entre los mismos grupos opositores que reclaman todos los miércoles transparencia en el CSE. El PLI catalogó como un juicio político el proceso. El juicio será el próximo 31 de marzo y todos los acusados tienen casa por cárcel o restricción migratoria. LA PRENSA