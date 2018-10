21, Diciembre, 2015 21, Diciembre, 2015 10:19 a.m. 10:19 a.m.

PLI DICE NO OTRA VEZ A LA UNIDAD CON PLC

Las 8 agrupaciones políticas que conforman la coalición demócrata por la unidad que encabez el PLI, ratificó que no negociarán con el PLC quiénes consideran un partido apéndice del FSLN. Noel Vidaurre candidato a la presidencia de la Coalición Liberak, republicana y sindical no pierde las esperanzas de unidad de toda la oposición. Una vez más los directivos de la coalición demócrata por la unidad que en su mayoría está integrada por disidentes del PLC, dijo no sostener páticas de unidad con el Partido Liberal Constitucionalista. El PLI y sus aliados no saben si participaran en las elecciones del próximo año tomando en cuenta que no existe una convocatoria por parte CSE. Desde el año 2006 cuando los opositores perdieron el poder no han logrado encontrar el cauce que los guie a la unidad por lo que han perdido en las últimas elecciones generales , regionales y municipales