CONTRA RELOJ PARA INSPECCION MECANICA

de los vehículos pasan el chequeo mecánico. 90 por ciento de vehículos con motores que utilizan gasolina pasan las emisiones de gases.

A inicios de diciembre, al taller La Salle llegaban diariamente unos 20 dueños de vehículos a realizar las inspecciones mecánicas y de emisión de gases, pero desde la semana pasada a diario revisan 600 vehículos, aseguró Giovanni Bravo, gerente de dicho taller. Bravo señaló que hasta antes de diciembre las personas demoraban en promedio 25 minutos para ser atendidos, pero ahora la demanda es tal que deben esperar hasta tres horas. “La gente no aprovechó la prórroga y ahora ya están las filas. Entre enero y abril van a ser más grandes, porque también tienen que cumplir con este requisito quienes hicieron sus inspecciones entre enero y abril de 2015”, valoró Bravo.En el taller Auto Cool, ubicado frente al mercado Roberto Huembes, la fila de automovilistas esperando turno para hacer la inspección mecánica daba la vuelta a la manzana. En noviembre, ese taller registraba entre 30 y 35 revisiones diarias. Ahora atienden a 200, reveló Elizabeth Doña, administradora de Auto Cool. Ante la previsible avalancha de dueños de automotores buscando cumplir con el referido requisito, los dueños de los talleres autorizados para este fin han dispuesto atender al público los fines de semana, y los días 24 y 31 de diciembre hasta el mediodía. Carlos García Zúñiga, que esperaba turno para realizar las inspecciones, dejó entrever su inconformidad con la posibilidad de que se otorgue una nueva prórroga. “La Policía Nacional no debe seguir dando más prórroga, porque la gente confunde esto con el incumplimiento del deber”, refirió García. La prórroga de ocho meses dada por el Gobierno a los dueños de automóviles, el 20 de abrilreciente,concluirá el 2 de enero de 2016. A solo 10 días hábiles de que concluya el período de gracia, al menos 310,000 dueños de vehículos no han cumplido con este requisito, reveló Giovanni Bravo, gerente del Taller La Salle. “Todavía no estamos seguros, eso lo miraríamos luego, una vez que se haya vencido la prórroga el próximo dos de enero de 2016”, afirmó entonces el comisionado Iván Escobar, jefe de la Secretaría de la Dirección Nacional de Tránsito. Según las estadísticas policiales, los desperfectos mecánicos de los vehículos —entre los que están los daños en el sistema eléctrico, en el sistema de frenos y en las llantas— figuran entre las principales causas de los accidentes.De no darse la prórroga, los conductores que no hayan realizado ambas revisiones serán multados con C$320.Con la reforma a la Ley de Tránsito se estableció este método de presión para que los conductores tengan sus vehículos en buen estado mecánico.Luego de 30 semanas consecutivas de la implementación del plan Nicaragua Mejor, el comisionado general Roberto González Kraudy, jefe de la Dirección de Tránsito, informó que continuarán en los 178 puntos de control distribuidos en todo el país. “Hasta el momento, los compañeros policiales han laborado durante las 30 semanas de trabajo 600,000 horas en horarios de 6:30 a 8:30 de la mañana y luego desde las 4:00 hasta las 7:00 de la noche, de lunes a viernes”, destacó ayer González Kraudy en rueda de prensa. Otro de los logros que se han obtenido con el plan Nicaragua Mejor son las reducciones en los tiempos de respuestas de agentes policiales cuando se da un accidente de tránsito. “El tiempo ahora oscila entre los 15 y 20 minutos”, aseguró el jefe policial. Asimismo, exhortó a aquellos conductores que aún no han realizado los trámites sobre la emisión de gases e inspección técnico-mecánica a que acudan lo más pronto a los talleres.end