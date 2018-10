22, Diciembre, 2015 22, Diciembre, 2015 10:44 a.m. 10:44 a.m.

¡CUIDADO CON LAS LUCES NAVIDEÑAS!

None

Mantener encendidas las luces navideñas por largas horas, puede incrementar la posibilidad de provocar un cortocircuito, como el ocurrido este lunes en el barrio Rigoberto López Pérez, que dejó como resultado una anciana calcinada por las llamas. Esta noticias ha disparado las alertas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes hacen un llamado a las familias a tomar sus medidas. Algunas familias que quedaron consternadas por esta tragedia han decidido incrementar sus medidas para evitar cortocircuitos que puedan desencadenar incendios. Entre las medidas es no mantener las luces navideñas más de tres horas encendidas , no ubicar las luces en madera porque se puede recalentar y si van a salir de su casa deje todos las luces apagadas para evitar cualquier eventualidad de cortocircuitos, Por su parte as diferentes asociaciones de bomberos, así como otras instituciones del estado estarán trabajando todo los días festivos para atender cualquier emergencia, informó Sargento Oscar Robleto.