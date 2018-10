25, Diciembre, 2015 25, Diciembre, 2015 6:32 a.m. 6:32 a.m.

GOBIERNO VIGILANTE ANTE REINICIO DE ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL MOMOTOMBO

Rosario Murillo Zambrana, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, informó que el Gobierno se mantiene vigilante del reinicio de la actividad eruptiva del Volcán Momotombo, aunque esto no representa por el momento mayor peligro para las familias. “Estamos vigilantes, estamos observando desde la madrugada el reinicio de la actividad eruptiva y sísmica del volcán Momotombo”, señaló. Durante la madrugada de este viernes 25 de diciembre se han registrado 18 sismos entre los 3 y los 1.5 grados de magnitud y profundidades menores a los 10 km en las cercanías del coloso. A ello hay que sumar otro ocurrido el día jueves por la tarde, de 3 grados de magnitud. “Evidentemente no hay ninguna señal de alarma, no nos estamos convocando a tomar precauciones o medidas especiales. Estamos informando que esta es una actividad similar a la que se produjo, es lo que dicen los especialistas, hace un mes”, subrayó. La Compañera explicó que hay magma que va hacia la parte superficial del volcán, y desde aproximadamente a las 2:00 de la mañana explosiones de gases y cenizas, aunque sin expulsión de material incandescente. Los valores RSAM han oscilado entre 100 a 2300 unidades como parte de este proceso eruptivo. “Es probable que continúe esa inyección de magma debajo de este volcán y se espera que se registren explosiones de gases con salida de lava similar a la que hemos estado observando en las últimas semanas”. “El nivel de riesgo en las comunidades aledañas es el mismo sobre el que se había alertado en las semanas anteriores. Se mantienen entonces las medidas orientadas por el Sinapred”, dijo Rosario añadiendo que el Ineter continuará vigilando y dando a conocer información sobre el fenómeno. El Ineter también estará informado sobre la actividad relativa que se está registrando en los volcanes Telica, Concepción y Masaya (Santiago). Respecto al Concepción, destacó que este cono se despertó el día 24 de diciembre con una actividad leve, un poco mayor que la normal. En cuanto al Masaya continúa el mismo fenómeno del lago de lava y los sonidos. Rosario reiteró la importancia de no alarmar a las familias ante este fenómeno natural registrado en el Momotombo. “El doctor González está pendiente. Si es necesario ellos van a comparecer, pero no queremos, repetimos, generar innecesariamente alarma; lo que sí queremos es que todos estemos informados y que sepamos que se está dando nuevamente la misma, probablemente la misma, dicen los especialistas, intensidad en cuanto a un nuevo ciclo de erupción en el volcán Momotombo, (con) la misma intensidad que vivimos hace algunas semanas”, Fuente: El 19 Digital