26, Diciembre, 2015 26, Diciembre, 2015 2:46 a.m. 2:46 a.m.

MOMOTOMBO AMANECE EN RELATIVA CALMA

None

El Volcán Momotombo se ha mantenido en aparente y relativa calma tras el reinicio de su actividad eruptiva, con la ocurrencia de una serie de sismos la madrugada del viernes en la zona cercana al coloso. El Gobierno se ha mantenido observando el fenómeno, aunque ha señalado que este no representa por el momento un peligro mayor para las familias. Durante la madrugada de este viernes 25 de diciembre se registraron 18 sismos entre los 3 y los 1.5 grados de magnitud y profundidades menores a los 10 km en las cercanías del cono. A ello hay que sumar otro ocurrido el día jueves 24 de diciembre por la tarde, de 3 grados de magnitud. Ninguno de estos movimientos fueron percibidos por la población. Según los especialistas, estos sismos se deben a “inyecciones de magma” debajo del volcán y en algún momento puede haber salida de lava, similar a lo ocurrido semanas atrás, cuando el Momotombo despertó tras 110 años de no tener una actividad eruptiva. Tras el episodio, no se registraron nuevos sismos en la zona. Además, en la cámara web de vigilancia del INETER se observaron explosiones de gases con posible salida de ceniza en la madrugada del viernes, sin aparente expulsión de material incandescente. La Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM) ha oscilado entre 100 y 2,300 unidades. En comunicación con el pueblo, a través de los medios del Poder de la Familia y la Comunidad, la Compañera Rosario Murillo Zambrana, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, señaló que el Gobierno se mantiene vigilante de este nuevo episodio eruptivo del Momotombo, aunque descartó la necesidad de tomar medidas o precauciones más allá de las ya establecidas por el SINAPRED. “Evidentemente no hay ninguna señal de alarma, no nos estamos convocando a tomar precauciones o medidas especiales. Estamos informando que esta es una actividad similar a la que se produjo, es lo que dicen los especialistas, hace un mes”, subrayó. “Es probable que continúe esa inyección de magma debajo de este volcán y se espera que se registren explosiones de gases con salida de lava similar a la que hemos estado observando en las últimas semanas”, agregó. “El nivel de riesgo en las comunidades aledañas es el mismo sobre el que se había alertado en las semanas anteriores. Se mantienen entonces las medidas orientadas por el Sinapred”, dijo Rosario añadiendo que el Ineter continuará vigilando y dando a conocer información sobre el fenómeno. 19 DIGITAL