26, Diciembre, 2015 26, Diciembre, 2015 9:28 a.m. 9:28 a.m.

HABITANTES DE LA COMUNIDAD NICARAGUA LIBRE YA CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA

None

Las familias de la comunidad Nicaragua Libre, en el Distrito V de Managua celebraron este sábado la instalación del servicio eléctrico, comunitario y familiar, que esperaron concretar por más de 15 años. Los pobladores de esta localidad en el populoso distrito capitalino, agradecieron al creador por haber bendecido a Nicaragua con un gobierno preocupado por sus necesidades, ya que han sido muchos los logros que han venido alcanzando durante estos últimos años. “Yo creo que es un progreso, porque siempre que yo entraba a este callejón, además de ser las calles muy huecosas, también son muy oscuras y hay mucho temor porque uno encuentra a las personas y uno no sabe quiénes son y entonces ahora hay como una mejor protección”, destacó don José María Zamora. Elia Rodríguez recordó que antes de que el proyecto se hiciera realidad, tuvieron que ingeniárselas con sistemas eléctricos artesanales e improvisados, por lo que no se sentían del todo confiados. “Es un avance para nuestra comunidad, porque hay más seguridad, porque estar en lo oscuro hay muchos robos que se dan y así hay un mejor beneficio para nosotros”, dijo mientras se mostraba alegre porque su hijo ahora puede disfrutar de sus videojuegos en su casa y con tranquilidad. Doña Leonor Vanegas se confesó alegre porque antes la inseguridad los invadía. “Aquí era peligroso antes, ahora aunque estaba oscuro ya no era igual como al principio (…) Para mí está bien alegre, porque ahora estamos bien iluminados y ya no haya tanta oscurana, aunque nos tengamos que tocar la bolsa, pero así es, hay que pagar”, manifestó. Asimismo, Zeneyda Avilés aseguró que pasar estas navidades con un nuevo sistema eléctrico en su comunidad fue lo más alegre. “Estamos muy contentos con las luminarias y esperamos que compongan nuestro callejón, nuestro gobierno usted sabe que va para adelante”, comentó. El proyecto en total dio cobertura a 52 viviendas, restituyendo los derechos de aproximadamente 260 personas. La inversión total fue superior a los 564 mil córdobas, construyendo un total de 0.27 kilómetros de red eléctrica. 19 digital