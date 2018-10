27, Diciembre, 2015 27, Diciembre, 2015 3:08 a.m. 3:08 a.m.

INCENDIOS EN TABACALERAS

Una bodega de tabaco en Estelí y otra en Jalapa fueron reducidas a cenizas por dos incendios que dejaron pérdidas por aproximadamente US$1 millón, aunque el monto todavía no es oficial. En Estelí, la noche del viernes además de la bodega se quemaron seis tractores y versiones no oficiales indican que el monto perdido es de más de US$1 millón. La bodega tabacalera en Estelí es propiedad de un extranjero que radica en Nicaragua desde hace dos décadas. La sección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional y de la Dirección General de Bomberos investigan las causas del suceso. Cuando el reloj marcaba un poco más de las 7:00 p.m. algunos obreros, que pidieron el anonimato, oyeron una detonación y pronto vieron las monumentales lenguas de fuego que parecían devorar las mismísimas nubes. El incendio fue controlado a eso de la 10:30 p.m. El incendio ocurrió en la finca propiedad de Abdel J. Fernández, ubicada en el kilómetro 170 de la Carretera Panamericana. El fuego consumió un galpón que días antes era usado para secar miles de quintales de hojas de tabaco, mismas que serían utilizadas para la elaboración de finos puros de exportación. Decenas de familias, imponentes, miraban desde la lejanía las enormes lenguas de fuego, que voraces exterminaban la madera y el techo de zinc con que estaba construido el galpón, un lugar que para muchos tan solo horas antes era su fuente de ingreso. El fuego exterminó en pocos segundos el galerón y unos 6 tractores, que eran usados para remover la tierra en los periodos de siembra de las plantaciones del rubro y para halar enormes tráileres cargados con las hojas del tabaco. El primer jefe y comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí, Marcio Roque, reveló de forma preliminar que los tractores tenían un costo aproximado de entre US$21,000 y US$70,000. En las labores para sofocar el fuego participaron 12 fuerzas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 17 de la Dirección General de Bomberos, 10 trabajadores de la finca, 15 policías y 8 cruzrojistas. Es de señalar que en días recientes otro incendio provocó daños hasta ahora no cuantificados, en una empresa ubicada en la salida norte de la ciudad de Condega. Caso Jalapa Por otro lado, en Jalapa otro incendio redujo a cenizas la mañana del viernes un galerón para secamiento de tabaco, propiedad de la Cooperativa Agrícola La Mía (Coopelam), a 8 kilómetros al sur de la ciudad, ocasionando pérdidas estimadas en C$1.5 millones, es decir unos US$53,760. Socios de la cooperativa dijeron a un canal local de televisión que las llamas de forma rápida abrasaron la gran infraestructura. Hasta el momento se desconoce el origen de la ignición. La edificación estaba construida totalmente de madera, como tablones, y también de plástico negro y techo de zinc. El galerón, de 15 por 75 metros de espacio útil, estaba aislado de las viviendas del poblado y carente de instalaciones eléctricas, además, al momento del siniestro no había viento. 168.4 millones de dólares fue el valor de las exportaciones de tabaco en 2014. 30,381 empleos genera el sector del tabaco en Nicaragua. Fuente: El Nuevo Diario