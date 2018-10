28, Diciembre, 2015 28, Diciembre, 2015 2:45 a.m. 2:45 a.m.

CARDENAL BRENES LLAMA A LOS CONDUCTORES SER PRUDENTES EN ESTAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, exhortó ayer a todos los conductores a la prudencia al momento de transitar en las carreteras en este período de fiestas, para evitar los accidentes de tránsito, que este año han provocado la muerte de unas 600 personas. “Que hermoso poder divertirnos, sobre todo si es en familia, pero si van en carro el conductor debe saber que lleva una gran responsabilidad con su familia, pues si toma y agarra el timón va a perderlo”, advirtió el prelado. Indicó que lo más importante que debe imperar en las personas durante estos viajes navideños es la prudencia al manejar. “Hay que divertirse sanamente, yo no voy a ser tan hipócrita al decir que no se echen sus tragos, pero yo diría que el que maneje que no tome, que se sacrifique ese día para que su familia se alegre y no hayan desgracias que lamentar”, recomendó Brenes. Festividades tranquilas Por otro lado, el Cardenal exteriorizó su alegría con el hecho de que el pasado 24 de diciembre no se reportaron niños quemados en Managua y que la Nochebuena transcurrió con mucha calma. “No tuvimos que lamentar niños quemados, ha sido todo un éxito esta Navidad, lo importante es que podamos seguir las orientaciones de las instituciones como la Policía Nacional”, expresó el arzobispo de Managua. Señaló que durante el transcurso del año “hubo muchas tensiones en el país”, por lo que espera que en el 2016 impere el respeto mutuo y la paz. “Espero que este próximo año dejemos a un lado las tensiones y confrontaciones, así poder construir la paz, armonía y lo que el papa Francisco está promoviendo siempre, que es el diálogo”, explicó Brenes. Unidad familiar En cuanto a la unidad familiar, Brenes recordó que de acuerdo al calendario litúrgico, después de celebrar la Navidad al domingo siguiente se festeja la Sagrada Familia. El que maneje que no tome, que se sacrifique ese día para que su familia se alegre y no hayan desgracias que lamentar”. Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. “Es importante que en estas festividades las personas lleven a sus hijos a bautizar, de ahí comienza el compromiso, la unión de los padres de encaminar a los hijos en la fe, lo que trae promover los valores como la unidad familiar”, indicó el prelado. END