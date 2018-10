28, Diciembre, 2015 28, Diciembre, 2015 3:35 p.m. 3:35 p.m.

POLICÍA NACIONAL ENFOCADA EN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS NICARAGÜENSES

La Policía Nacional continúa trabajando en función de garantizar la seguridad de las familias nicaragüenses, desde la circulación vehicular hasta la vida a lo interno del hogar, y en ese sentido este lunes presentó el informe del Plan Nicaragua Mejor y el accionar desde las Comisarías de la Mujer y Niñez. La Comisionada General Erlinda Castillo Chevez, jefa de las Comisarías de la Mujer y Niñez, aseguró que durante la última semana se recepcionaron 331 denuncias por delitos y faltas en todo el territorio nacional, predominando 70 faltas de violencia física y psicológica. En cuanto a los delitos de violencia sexual, se recibieron 41 denuncias, de ellas 3 por violaciones agravadas, 12 abusos sexuales, 9 violaciones a menores de 14 años, seis estupros, cinco tentativas de violación, dos violaciones frustradas, todos estos están siendo investigados para proceder a la detención de los implicados. En faltas penales se registraron 137, mismas que están siendo investigadas y han sido remitidas a las autoridades judiciales en búsqueda de lograr un entendimiento entre las partes para mejorar los niveles de comunicación entre la familia. “No tenemos un registro de denuncias de gravedad, gracias a Dios al trabajo que hemos venido realizando en complementariedad no tenemos muertes violentas de mujeres en el transcurso de la semana, ni de niños o niñas”, explicó la jefa policial. Según la Comisionada General Castillo, la mayor cantidad de denuncias se concentra en Managua, aunque esta localidad ha registrado una disminución de 13% en comparación con semanas anteriores, seguido de Chinandega y Chontales donde se reporta la mayor cantidad de denuncias en el territorio nacional. “Hemos estado trabajando de tiempo completo las 24 horas del día, con nuestros equipos de trabajo en las Comisarías de la Mujer y la Familia complementándonos también con el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y a lo interno con las diferentes especialidades que conforman el trabajo investigativo de la Policía Nacional”, detalló Castillo. Trabajando contra la trata de personas La jefa de las Comisarías de la Mujer declaró que durante la última semana se trabajó un caso, que es muy poco frecuente en el país, sobre la trata de personas con fines laborales, en conjunto con la Policía Turística y el Ministerio de la Familia se registró un hecho de niños y niñas que son traídos de barrios aledaños al Distrito VI y que son llevados a diferentes lugares como el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, Puerto Salvador Allende y Plaza de las Victorias. “De manera infraganti fue encontrado el ciudadano Víctor Sebastián Herrera de 38 años de edad, quien fue detenido, se le ocupó la camioneta cuando este transportaba a las 2:00a.m. a 25 niños y niñas de estos lugares hacia sus lugares de residencia […] los niños y las niñas no llevaban ninguna custodia ni protección de ningún adulto y por lo tanto este hombre fue investigado, procesado y hoy hemos puesto el expediente a la orden del Ministerio Público”, manifestó Castillo Chévez. Recordó que los niños y niñas no pueden ser sometidas a trabajos en ningún lugar. La Comisionada General reiteró el llamado a los padres y madres de familia a proteger a los niños y fortalecer los valores en la familia a fin de evitar hechos de dolor y crisis, pero sobretodo ser buenos ejemplos para los pequeños. Seguridad de transito mejorando tiempos de respuesta en atención de accidentes El Comisionado General Roberto González Kraudy, jefe de la Dirección de Transito Nacional, aseguró que tras 31 semanas de ejecución del Plan Nicaragua Mejor se continúa mejorando en la circulación y libre movilidad de los vehículos en los 178 puntos de regulación operativa que se tienen en el país, principalmente en el horario de mayor tráfico vehicular. González aseveró que con el fin de brindar una mejor atención en el momento de la ocurrencia de un accidente de tránsito se aminoró el tiempo de respuesta entre los 15 a 20 minutos en los momentos que se ejecuta el Plan Nicaragua Mejor, priorizando la seguridad de las familias, peatones, trabajadores y se mantiene la campaña de seguridad vial a través de la difusión de mensajes preventivos y educativos en los medios de comunicación. Por otro lado, instó a las familias nicaragüenses a participar del Plan de Seguridad que ejecuta la Policía Nacional en coordinación con otras instituciones del Estado y de esa forma garantizar la seguridad y tranquilidad de todos en estas fiestas de fin de año, utilizando el cinturón y casco de seguridad, no conducir en estado de ebriedad y respetando las leyes de tránsito. Finalmente, la autoridad policial llamó a los conductores y propietarios de vehículos a realizar la inspección técnica-mecánica y de emisiones de gases antes que caduque el periodo de prorroga establecida por el Gobierno, misma que vence el 2 de enero de 2016, por lo cual se les recuerda que deben asistir a cualquiera de los 53 talleres autorizados.