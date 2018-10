29, Diciembre, 2015 29, Diciembre, 2015 3:25 a.m. 3:25 a.m.

POLICIA NACIONAL RESGUARDA PARADAS DE BUSES

Los usuarios del transporte urbano colectivo de Managua y las familias en general, afirman sentirse más seguros gracias al despliegue policial en las paradas de buses, estrategia enmarcada en los planes especiales de la Policía Nacional para esta temporada de fin de año. Omar Argeñal, comerciante de películas en la parada de buses de la colonia Maestro Gabriel, afirmó que con la presencia de los oficiales puede desarrollar su actividad con mayor tranquilidad. “Eso es muy bueno porque aquí a veces se ven cosas que no se deben ver, como los muchachos que se ponen a fumar marihuana y todas esas cosas. Está bueno”, aseguró. Argeñal aseguró también que los agentes del orden le han facilitado un número telefónico al cual puede llamar en caso de cualquier incidente. Don Carlos Herrera Chamorrro, expuso que esta estrategia policial ayuda en gran medida evitar la delincuencia. “Está bien en realidad la medida, este sector es peligroso, hay bastante delincuencia, inclusive no se ven, aquí se mantienen en el parque y no están ahorita”, señaló. A la vez, el octogenario Humberto Castro manifestó que la presencia de la Policía hace mucha falta. “Yo creo que la Policía tiene que ayudar al pueblo, a su pueblo. En el momento que están aquí se va la inseguridad”, añadió. El Subcomisionado Francisco Espinoza Medina, jefe de la unidad preventiva de Bello Horizonte, aseveró que esta es una tarea permanente que ha sido orientada por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana en todos los rincones del país. “Aquí por lo general tenemos contiguo el Parque de la Colonia Maestro Gabriel, es, por siempre ha sido uno de los lugares de bastante peligrosidad ya que es frecuentado por personas tomadoras de sustancias alcohólicas y personas que se vienen a consumir cualquier tipo de sustancias sicotrópicas”, dijo el subcomisionado. Al mismo tiempo, indicó que la Policía Nacional junto a la comunidad, líderes políticos y religiosos, asumen esfuerzos juntos para lograr los resultados que cada vez son mejores. 19 digital