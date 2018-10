ACTOR JOSH HUTCHERSON QUE PROTAGONIZÓ EN LOS JUEGOS DEL HAMBRE ESTÁ VACACIONANDO EN NICARAGUA

6:47 a.m.

El actor estadounidense Josh Hutcherson vacaciona junto a varios amigos en las playas del Pacífico de Nicaragua, según se le puede ver en varias fotos publicadas en las redes sociales.

Hutcherson es conocido por su papel en “Los Juegos del Hambre”, saga en la que interpretó a Peeta Mellark.

El estadounidense se encuentra junto a varios cantantes del sello discográfico Neon Gold Records, en Playa Maderas, en el Pacífico sur de Nicaragua, para despedir el año.

Hutcherson, quien relata su gira en Nicaragua en su cuenta de Twitter en español, se encuentra en este país junto con la cantautora sueca Ebba Tove Elsa Nilsson, mejor conocida como Tove Lo, la cantante estadounidense Phoebe Ryan, entre otros.

El grupo también lo componen la cantante y compositora británica Marina Lambrini Diamandis, conocida como Marina and the Diamonds; y Ben Ruttner "B-Roc" y James Petterson "JPatt", estos últimos, miembros del dúo estadounidense de música electrónica The Knocks.

"Estoy en Nicaragua con Tove Lo" y "Estrellas del pop en un bote", colgó The Knocks en Twitter.

Neon Gold Records ya había anunciado un viaje "a Nicaragua para pasar la víspera de año nuevo", en una información que incluyó a varios de sus clientes.