02, Enero, 2016 02, Enero, 2016 3:44 a.m. 3:44 a.m.

POCHOMIL Y MASACHAPA LLENO DE TURISTAS NACIONALES EN ESTE INICIO DEL 2016

Una impresionante ola de turistas inundó este 1 de enero 2016 las playas de Pochomil y Masachapa, logrando una cifra récord de más de 20 mil personas de acuerdo a los últimos reportes emitidos por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y el Instituto Nicaragüense de Turismo. Las familias se desbordaron en estas playas del Pacífico Nicaragüense, dando una grandiosa bienvenida al 2016, disfrutando del sol, arena y olas que ofrece este hermoso destino turístico. La Capitán Ivania Alvarado, de la Delegación Policial de Masachapa, informó que en esta zona se dispusieron las fuerzas necesarias para dar cobertura y garantizar la paz y la tranquilidad de las familias, como esta orientado el Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. "No tuvimos ningún incidente que lamentar. Hemos estado resguardando la carretera y la totalidad de las playas, las zonas costeras. Estamos cubriendo Los Cajones, Pochomil, Masachapa. Y por otro lado en El Carmen, se está cubriendo San Diego y Los Mejías", sostuvo Destacó que sólo en Masachapa, han concurrido unas 10 y 12 mil personas, y unos 1 mil 500 vehiculos, entre buses, automóviles, camionetas, motos. El Irlandés, Peter Obrien, asistió con su esposa hasta Pochomil, para celebrar sus 30 años de casamiento. He indicó que este balneario es uno de los más hermosos que ha visitado en toda la región latinoamericana. "Estas playas son muy bonitas. Me gusta mucho la gente, el sol, los barcos, la arena, todo. Todo es maravilloso. Nos quedaremos aquí tres semanas. Y nos parece que Nicaragua es bella, es muy diferente a la gente de Europa", destacó. Indicó que una de las mejores cosas en este lugar, es la seguridad que existe. Sobre todo porque la Policía brinda resguardo todo el día en estas playas. Otros turistas provenientes de Managua y otras partes del país, manifestaron estar alegres, con todas las bellezas que ofrecen Pochomil y Masachapa. Sobre todo porque también hay mucho comercio activo, y hay muy buenos hoteles donde quedarse hospedados durante la noche y el día. "Es impresionante la gran cantidad de personas que se han trasladado para estos lados de Pochomil. La playa esta repleta y eso que es el comienzo. Hay mucha gente que está de vacaciones, y vendrán durante toda la semana", dijo Ronald Espinoza. "Hemos estado en familia, alegres, felices de estar celebrando la llegada de un nuevo año. La playa está hermosísima, y la gente muy amable. Nos han atendido de lo mejor, y esperamos quedarnos unos tres días más", expresó Mario Antonio Hernández. Jose Daniel Lechado, miembro Cruz Roja Nicaragüense, sostuvo que comparado con años anteriores, este 2016 ha estado bien concurrido, y la Población ha acatado todas las normas de seguridad. 19 DIGITAL