BUSEROS QUIEREN RENOVACIÓN DE NUEVOS BUSES

Unidades

A pesar de que las unidades hacen en promedio cinco vueltas durante toda la semana, en mantenimiento, hay rutas como la 102 que lo hacen de manera bimensual, mientras la 165 lo aplica cada 45 días.

Nuevas unidades

El 81.05% de buseros alega la necesidad de buses nuevos, según un estudio de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), lo cual fue confirmado por representantes de cooperativas, quienes señalan que la vida útil de las unidades es menor por las condiciones en que se trabaja en Managua. Nicolás Mendoza, que pertenece a la cooperativa Unitarios, refirió que los buses Dina que les fueron entregados hace tres años, son de fabricación estadounidense y ensamblados en México. "A varios buses ya se les vienen fregando las cajas de cambios. Otro problema es que quienes tienen dinero acaparan los repuestos y los venden caro, si se buscan en otro lado no se encuentran. De estos buses Dina es su carrocería, pero todo lo que es maquinaria de arrastre viene de "gringolandia'. Trae un motor grande, pero una correa de ese bus cuesta C$1,500 y un inyector vale C$25,000", alegó Mendoza.Mencionó que la durabilidad de las unidades tiene que ver con el cuido del conductor, la obtención de repuestos, la distancia de recorrido, la cantidad de vueltas que le toca y el estado de la vía."No es mal motor, pero tenemos esos problemas y la carrocería ya anda volando los tucos. Ahí tenemos que andar poniéndole los tornillos", reveló Mendoza, agregando que la mejor marca por durabilidad es Mercedes Benz. Mendoza expresó que con la entrega de buses nuevos su flota de 50 se redujo a 35, siendo 15 unidades menos, entre estos cinco buenos Mercedes Benz que se entregaron al Gobierno. Esta ruta, junto a la 164 y 114, es una de las de mayor demanda en la capital. Por su parte, Oscar Fuentes, de la cooperativa Andrés Castro, manifestó que sus unidades de la ruta 102 no tienen muchos problemas y no es viable pensar en buscar buses nuevos, cuando apenas llevan saldada la mitad de la deuda. "A nosotros nos entregaron estos buses hace cuatro años y el tiempo de pago es de ocho años, aunque la vida de estas unidades será de aproximadamente cinco años", expresó Fuentes.Según el estudio "Percepción de los pobladores de Managua sobre el servicio del transporte urbano colectivo", realizado por la UCC, a través de un sondeo de opinión con usuarios, conductores de buses y representantes de cooperativa, entre las preguntas realizadas estaba qué acciones se necesitaban para dar mejor servicio a la población. La primera respuesta de los conductores fue "nuevas unidades o motores nuevos", siendo los conductores de la cooperativa Parrales Vallejos quienes más lo piden. Relacionado con esto el licenciado Silvio Andrade, coordinador de la carrera de marketing, diseño y publicidad de la UCC, comentó que la población fue muy honesta y en la pregunta de si "el usuario contribuye al deterioro de las unidades", el 73% de los consultados marcaron afirmativamente. Entre los alegatos está que rayan y rompen los asientos, botan basura, quiebran vidrios y fuerzan la puerta. Generalmente en recorridos por ruta en promedios las unidades hacen entre cuatro a seis vueltas, y solo algunas como la 118, que sus operarios aseguran hacer hasta siete vueltas, lo cual representa cantidad de desgaste. En el caso del mantenimiento de las unidades, el 100% de los conductores dice que se les da mantenimiento a las unidades, pero en la periodicidad no es alta en la mayoría de las cooperativas. Solamente el 2.47% de los conductores consultados refiere que el mantenimiento es semanal, el 33.8 % quincenal, mientras el 52.89% asegura que es mensual. Sin embargo, el 10.74% alegó que esto es bimensual en unidades que trabajan de lunes a domingo. "Los datos muestran que el mantenimiento de la ruta 102 es bimensual, mientras la 165 lo aplica cada 45 días y bimensual. Entre las rutas que reciben mejor mantenimiento está la 103, cada 15 días, mientras quincenal y mensual lo reciben las rutas 105, 116, 117 y 118", afirmó Andrade.