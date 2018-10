04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 1:50 a.m. 1:50 a.m.

TRÁNSITO SIN ORIENTACIÓN DE MULTAR POR FALTA DE INSPECCIÓN MECÁNICA

Agentes de tránsito que se desplegaron este domingo por las principales vías de la capital no estaban solicitando a los aproximadamente 120,000 conductores de vehículos que quedaron pendientes de inspección mecánica y emisión de gases dichos documentos. Los oficiales consultados por El Nuevo Diario indicaron que dentro de las revisiones de rutina que se encontraban realizando no estaban preguntando por la actualización de dichos chequeos y que las multas solo estaban siendo aplicadas en caso de que no portaran circulación o seguro, y por faltas claras en las vías. Respecto al plan contemplado para el día hoy, unos señalaron que efectivamente comenzarán a aplicar las multas a aquellos conductores que no porten sus documentos de inspección técnica mecánica y de emisión de gases al día, pero otros indicaron que no han recibido de manera oficial tal orientación. A otro nivel Además, una fuente de la Dirección de Seguridad de Tránsito apuntó que hasta ayer por la tarde no estaba definido si iban a comenzar a multar o no a quienes no presenten dichos chequeos actualizados. Incluso refirió que ese asunto está siendo manejado por la jefatura de la Policía Nacional y por la Presidencia. Al ser consultado vía telefónica, González Kraudy se limitó a señalar que lo que está seguro es que mañana se retomará a nivel nacional el plan Nicaragua Mejor, el cual busca agilizar la afluencia de vehículos en las vías y se ejecuta de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Fuera de plazo Las personas cuyos vehículos no fueron sometidos a la inspección técnica mecánica y a la prueba de emisión de gases en el último año, se enfrentarán a multas de hasta C$640, ya que por cada documento que no esté debidamente actualizado la multa es de C$320. Durante los últimos ocho meses, la Dirección de Seguridad de Tránsito congeló las multas a los conductores que no portaban la inspección técnica mecánica y la emisión de gases, porque en abril pasado otorgó una prórroga, pero esta venció el 2 de enero recién pasado.