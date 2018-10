04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 11:39 a.m. 11:39 a.m.

VENTA DE ESPACIOS EN FILA DE CHEQUEO MECÁNICO

Entre C$100 y C$500 córdobas, han tenido que pagar los propietarios de vehículos que llegan a realizar la inspección mecánica al taller Discovery, ya que algunos pobladores del barrio 19 de julio han decidido sacar provecho y vender los primeros lugares. En el taller Discovery, solo hay 100 cupos por día, 50 por la mañana y 50 por la tarde, es por ello que algunos conductores se ven obligados a pagar el costo por los espacios. Varios de los conductores se mostraron molestos porque habían madrugado para obtener un lugar y al llegar los pobladores ya tenían apartados los primeros lugares. William Velásquez, dijo que llego a las 3:30 am y pago C$300 córdobas a un “sujeto”. Por su parte el conductor Martín Martínez dice que es necesario la regulación “En la mañana uno viene de madrugada buscando cupo y ya no hay, más que los que están vendiendo, los venden entre 150 hasta 500 córdobas”. El comisionado Edgar Sánchez dice que aún no tienen orientación para multar a nadie “Hasta el momento no, no hay orientación de hacerlo, pero sin embargo, nosotros estamos con la insistencia de que todos los dueños y propietarios deben de cumplir con este requisito” dijo a 100% Noticias. La prórroga para la inspección mecánica se venció este pasado 2 de enero y según Tránsito Nacional aún hay 120 mil vehículos que no se han sometido al chequeo mecánico que es anual. 100% Noticias