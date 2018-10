BASURA INUNDA CALLES DE MANAGUA EN DICIEMBRE

2:54 a.m.

Managua debería producir 1,600 toneladas de desechos diarios, pero en diciembre la cifra se eleva a 2,000 toneladas, provocando un incremento del 20%, y los cauces capitalinos se transforman en grandes basureros. Las fiestas de La Purísima, Navidad y Año Nuevo, mezcladas con la poca sensibilización del problema de la basura y el paso irregular del tren de aseo, han dejado calles y zanjones llenos de desechos. “Nosotros hicimos un recorrido por la ciudad de Managua y vimos que habían calles y cauces repletos de basura, a pesar de que la Alcaldía de Managua ha hecho esfuerzos en estos días (de diciembre) por controlar este problema”, señaló el presidente nacional de la Red de Emprendedores Nicaragüense del Reciclaje (Rednica), David Narváez Blanco. El presidente del Foro Nacional del Reciclaje, Kamilo Lara, le suma una causa al incremento de la basura: mayor presencia humana en las casas. “En diciembre hubo más personas en las viviendas por vacaciones de fin de año y eso hace que se produzcan más desperdicios, la gente al tener bolsas llenas de basura busca dónde botarla”, agregó Lara. De acuerdo con datos de la Alcaldía de Managua, del 100% de desechos sólidos que produce Managua 40% es material reciclable, el otro 60% es basura orgánica. Según el proyecto de Ley Especial de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, cada habitante de Managua genera 0.7 kg de desechos, mientras a nivel nacional cada individuo produce 0.5 kg. De acuerdo con datos del Fonare, hay un déficit de recolección. En promedio, del desperdicio diario de la capital, el 25% es lanzado sin control al drenaje, calles y cauces de la ciudad, lo cual no es recolectado.El presidente de Rednica, David Narváez, ve en diciembre una mina de oro. Tanta basura hace que las ganancias de los recolectores de desechos aumenten. “Para nosotros es muy importante este incremento, pero también pensamos en que a veces no damos abasto, por lo que queda basura en las calles de la ciudad y eso nos preocupa”, planteó El mercado Oriental es uno de los sitios que más genera basura. Durante diciembre llegó a producir 8,000 toneladas de cartón, mientras que los otros meses del año desechó unas 4,000 toneladas. El número se multiplica por dos y las ganancias también. “Los negocios en el mercado Oriental son uno de los generadores más importantes de cartón y plástico”, señaló Narváez, quien indicó que a su organización están asociadas nueve cooperativas que se encargan de recolectar basura en diversos puntos de la capital. Fuente: END