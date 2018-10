07, Enero, 2016 07, Enero, 2016 9:56 a.m. 9:56 a.m.

OMS ALERTA POR TRASTORNOS MENTALES

Si usted es una de las personas que se estresa por todo o casi todo y no asiste al médico, tenga mucho cuidado porque tanto estrés acumulado puede convertirse en una bomba de tiempo para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) En el estudio “El estrés, aliado de la pobreza de Latinoamérica”, la OMS dice que el estrés es la enfermedad del siglo XXI, y puede ser el detonante de la depresión o incluso del suicidio. 100% Noticias realizó un sondeo en las calles de Managua y los factores que más estresan a los capitalinos son: Inseguridad, extensas jornadas laborales, bajos ingresos, sobrecarga laboral y hasta el cambio de semáforo. “A mí me estresa el cambio del semáforo, porque solo me dan un tiempo limitado para pasar y eso me estresa”, “Hay gente que se estresa hasta por la ropa que se va a poner o lo que va a comer al día siguiente, hay que vivir tranquilos”, dijeron algunos de los entrevistados. Los consultados también dijeron que ellos no asisten al médico ante una situación de estrés, si no que esperan que desaparezca por sí solo. Y es que según la Asociación Mundial de Psiquiatría la mayoría de los países latinoamericanos dedican menos del 2% a su presupuesto total de salud a las enfermedades mentales. Pero el problema va más allá, ya que las enfermedades mentales son las que más se extienden en el tiempo de vida del ser humano, generan altos costos económicos y las personas que deben cuidar de los enfermos reducen su productividad ya sea en el hogar o en trabajo. La falta de médicos especialistas en el tema también incide, la región latinoamericana cuenta con pocos psiquiatras, la proporción es: menos de 2 psiquiatras y de 3 psicólogos por cada 100 mil personas. Según datos de la OMS 1 de 4 personas (450 millones en el mundo) sufren de al menos un trastorno mental. 100% Noticias