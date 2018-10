08, Enero, 2016 08, Enero, 2016 10:08 a.m. 10:08 a.m.

TRÁNSITO NACIONAL CON MÁS RIGUROSIDAD EN LAS CALLES

None

Invasión de carril, irrespeto a las señales viales y exceso de velocidad, son algunas de las causas por las que usted podría ser multado estos días por la Policía de Tránsito Nacional. Norman Castillo, sub director de Tránsito dijo que por el momento no multarán a quienes aún no han hecho el chequeo mecánico e inspección de gases así mismo a los que no portan los accesorios de seguridad como los triángulos lumínicos y el extintor de incendios, pero reiteran el llamado a la población para que cumpla con los requisitos que pide la ley de Tránsito. Castillo, dijo a 100% Noticias que la rigurosidad en las calles se debe al incremento de los accidentes de tránsito, donde al día se reportan hasta 60, siendo Managua donde se concentra el 70% de los accidentes. 100% Noticias