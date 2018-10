1,328 acusaciones por robo agravado en 2015.

La mayoría queda libre

A lo largo del 2015 en los tribunales capitalinos la Fiscalía presentó 1,328 acusaciones por robo agravado, lo que significa que en promedio se judicializaron cuatro casos al día, de acuerdo con los datos de la Dirección de Implantación del Complejo Judicial Central de Managua. Todo indica que en este año la tendencia continuará. Entre el primero de enero y el mediodía día del viernes ocho, el Ministerio Público presentó 21 acusaciones por robo agravado en los tribunales de Managua, lo que da un promedio de 2.8 por día. La juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de la capital, Indiana Gallardo, quien recibió las primeras acusaciones de 2016, señaló que la mayoría de acusados por este delito son jóvenes con edades entre 18 y 25 años. “Lo más preocupante es que los acusados son jóvenes que no tenían antecedentes penales y que confesaron haber robado al estar ebrios o drogados”, subrayó la juez Gallardo.Por su parte, la juez Sexto Distrito Penal de Juicio de la capital, Ingrid Lazo Manzanares, reveló que en el caso de su judicatura la mayoría de los acusados por robo agravado quedan libres. Alrededor del 70% de los juicios por robo agravado fue clausurado de manera anticipada en el referido juzgado en 2015 porque las víctimas llegaron a acuerdos extrajudiciales con los acusados. “Cuando las víctimas llegan a acuerdos extrajudiciales o recuperan lo robado no se presentan a juicio o simplemente dicen que no se acuerdan del rostro de asaltante y que en la Policía por nerviosismo dijeron que el acusado fue quien les robo”, subrayó Lazo. La Ley 745, Ley de Vigilancia y Control de la Sanción Penal, establece en su artículo 44 que la única medida cautelar que pueden imponer los jueces de audiencia a los acusados por robo agravado es prisión preventiva. Esa misma normativa establece que los juicios por robo agravado son hechos por un juez técnico o juez de derecho y no por un tribunal de jurado, a como se hacía hasta hace cuatro años. Mientras que el Código Penal establece en su artículo 224 una condena de cuatro a siete años de prisión para quien es encontrado culpable por ese ilícito.END