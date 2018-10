12, Enero, 2016 12, Enero, 2016 11:27 a.m. 11:27 a.m.

PULPEROS ESPERAN ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

El próximo 8 de Octubre, entrará en vigencia el nuevo código procesal civil y con ello los pulperos o dueños de pequeños negocios ya están preparando la lista de personas morosas para comenzar con las demandas. “Por ejemplo nosotros, a partir del 15 de este mes comenzamos a poner la lista de morosos, le estamos dando un chance para que se acerquen a pagar o hacer arreglos de pago”, dijo una de las dueñas de pulpería. Con el nuevo código, además de que el caso se lleva de forma oral, permite agilizar y facilitar las demandas de los ciudadanos, ya que en dos audiencias y en menos de dos meses, su demanda por incumplimiento de pago podrá estar resuelta y sin la necesidad de que el caso sea llevado por un abogado. “El proceso viene a que el dueño de la pulpería, llega, se presenta, y ni siquiera tiene que ser con formalismos jurídicos, presenta la prueba y se hace el proceso de manera rápida y eficaz“, expreso el Presidente del Tribunal de Apelaciones, Gerardo Rodríguez. Por su parte los dueños de pulpería ven con buenos ojos el código procesal penal ya que muchas veces no cuentan con el tiempo ni el dinero para buscar un abogado. “Los que tenemos negocio no tenemos tiempo para andar buscando abogados y también el negocio no da para pagar abogados y me parece excelente esa ley”, comento otra dueña de pulpería. Varios pulperos comentaron a 100% Noticias, de que hay personas que les deben hasta C$10 mil córdobas desde hace 3 años. El nuevo código Procesal Civil, viene a reemplazar al código de Procedimiento Civil vigente desde hace 109 años, que se tramitaba de forma escrita y tardaba de 2 a 3 años. 100% Noticias