13, Enero, 2016 13, Enero, 2016 10:05 a.m. 10:05 a.m.

COSEP INSISTE EN REBAJA ADICIONAL DEL 10 POR CIENTO A TARIFA ELÉCTRICA

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri insistió hoy en que la reducción a la tarifa eléctrica debe ser de un 10 por ciento adicional al que se aprobó en 2015. ''Nosotros creemos que de acuerdo a los números que se han estado estudiando, la tarifa energética con el ahorro que ya existe y manteniendo el gobierno su estructura de 47% y medio para el tema de reducción de la tarifa, debe bajar en un porcentaje adicional de 10% al 10% adicional que ya bajó en el año 2015'', reiteró Aguerri. Por su parte, el presidente de la Cámara de Energía, César Zamora hizo énfasis en los 130 millones de dólares que se obtuvo del ahorro petrolero en 2015 y concuerda con Aguerri en que este se aplique a la tarifa eléctrica. ''Con la mezcla de todas las generadoras hubo un ahorro de 130 millones de dólares, y si se nos acusa de no saber del sector, acepto esa crítica, pero si estamos manipulando, eso no lo aceptamos, no es parte de lo que somos, tratamos de decir la verdad y los más coherente posible, hay ahorro de más de $130 millones que se dieron el año pasado. Creemos es de justicia se aplique la ley y la ley es clara. Ese 47 % de ahorro se debe aplicar a la tarifa'', manifestó Zamora. Aguerri indicó también que no es el sector privado el que detiene el proceso de negociación, sino el gobierno. ''Nosotros estamos abiertos a que si hoy mismo nos llaman, hoy mismo nos sentamos, pero la posición es que hay un ahorro de 130 millones de dólares que lo tenemos que cruzar y que pudiese tener más menos diferencia, por lo tanto se tiene que reducir la tarifa energética si queremos ser competitivos'', señaló. El INE canceló hoy la reunión prevista con el sector privado de Nicaragua, porque sostendrían primero un encuentro con el gabinete de energía y posteriormente llamarían al sector privado. Stalin Andino/100 Noticias