FRONTERAS MÁS ÁGILES POR ESCÁNERES DE INSPECCIÓN

Proceso rápido

Roy Cubillos, un transportista costarricense que viaja una o dos veces por semana a Managua, probablemente se asustó ayer cuando le comunicaron que pasaría su camión por el proceso de inspección no intrusiva. Cubillos, quien transporta bobinas de papel, entró al módulo y estacionó su camión frente al escáner de inspección no intrusiva, guiado por los operarios, y se bajó del vehículo, en presencia de los medios de comunicación. Se dirigió a una pequeña caseta alejada del escáner, para no ser afectado por las radiaciones, y en cuatro o cinco minutos estaba listo para partir. “Hay veces que se retrasa mucho uno en lo que es el registro de mercancías y pues veo que (ahora) es un poco más ágil”, expresó el transportista. Antes, cuando le comunicaban que tenía que pasar por el registro de la mercancía que transportaba, tenía que esperar que revisaran físicamente a los 8 o 10 camiones que estaban delante de él. “Dependiendo de las cargas, así era de rápido o de lento”, contó. Según funcionarios de la Aduana, la inspección física puede llevar de 4 a 5 horas. “Últimamente he estado viendo que han estado invirtiendo en este paso fronterizo”, dijo Cubillos antes de subirse a su camión y partir con destino a la capital nicaragüense. El susto había pasado. La Aduana de Nicaragua en Peñas Blancas está lista para poner en funcionamiento el escáner móvil de inspección no intrusiva. La empresa Alvimer Internacional realizó el miércoles una presentación a los medios de comunicación sobre el funcionamiento de ese equipo. El martes, Carolina Kitzinger, vocera de Alvimer Internacional, la empresa que tiene laconcesión de la instalación de los escáneres y la operación del servicio, anunció que los escáneres instalados en los puestos fronterizos de Puerto Corinto, El Guasaule, El Espino, San Pancho y la Central de Cargas del Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua también comenzarán a operar el 18 de enero. Kitzinger aclaró que en el puesto fronterizo de Las Manos aún no se ha instalado el escáner, porque ahí llevó más tiempo el trabajo de construcción de la infraestructura, pero el equipo ya está en Nicaragua para ser instalado.El escaneo de los contenedores tarda entre 4 y 5 minutos y posteriormente se realiza el análisis de las imágenes. “La técnica de inspección no intrusiva es algo que se incorpora dentro del proceso de modernización de la Aduana”, afirmó Héctor Pavón, un funcionario de la DGA, quien hizo hincapié en que ese nuevo servicio “permitirá disminuir los tiempos de despachos (de contenedores)”. “Lo que nos tardábamos 4 o 5 horas en inspeccionar, ahora podremos en tres o cinco minutos tener una radiografía de lo que ese contenedor o vehículo lleva internamente. Nos va a permitir disminuir los tiempos, con una mayor certeza”, insistió Pavón. Lauro Falkenbach, encargado de operaciones de escáneres de inspección no intrusiva, explicó ayer que por el escáner móvil pueden pasar hasta 25 vehículos por hora. En el país se instalarán seis escáneres móviles, uno en cada puesto fronterizo terrestre y uno fijo en la Central de Cargas del Aeropuerto Augusto C. Sandino. Falkenbach explicó que los escáneres móviles permiten inspeccionar los contenedores en su conjunto, es decir, desde la cabina del camión donde va el conductor hasta la mercadería que transporta a lo interno. En agosto de 2014, la Dirección General de Aduanas y Alvimer Internacional suscribieron un contrato para el suministro de ese servicio. Tomado de END