14, Enero, 2016 14, Enero, 2016 1:30 a.m. 1:30 a.m.

13 MIL ESTUDIANTES BUSCAN CUPO EN LA UNAN

Unos 13,000 estudiantes realizarán el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que por primera vez se llevará a cabo un domingo, día en que los portones se mantendrán abiertos hasta las 8:00 a.m. y no hasta las 7:00 a.m. como ha sido la costumbre en los años anteriores, razón por la que varias decenas de aspirantes han perdido la oportunidad de hacer la prueba. El vicerrector de Docencia de dicha alma máter, Hugo Gutiérrez, señaló que el examen de admisión está programado para el 24 de enero y que la idea es que todos los estudiantes inicien a resolverlo a las 9:00 a.m. de forma simultánea en los cinco recintos de la universidad: Managua, Matagalpa, Juigalpa, Estelí y Jinotepe. “Para nosotros la puntualidad tiene un carácter estratégico porque esta prueba se hace simultáneamente en cinco sitios y el propósito es que sea a la misma hora, con las mismas instrucciones, el mismo examen”, apuntó la autoridad académica, que refirió que durante la semana de prematrícula ordinaria en el mes de diciembre se inscribieron 11,475 personas. Sin embargo, esperan que entre ayer y hoy —que corresponde al periodo de prematrícula extraordinaria o con recargo— se inscriban 1,500 más. En cuanto a las carreras más demandadas, Gutiérrez refirió que hay 18 que destacan, entre ellas: Medicina, Derecho, Contabilidad Pública, Inglés, Ingeniería Civil, Arquitectura y Administración de Empresas. Por ejemplo, el año pasado en medicina se prematricularon 2,314 jóvenes, pero esta carrera solo tiene cupos para 300. El vicerrector de Docencia explicó que el objetivo de este examen de admisión no es clasificar a los estudiantes en aprobados y reprobados, sino ordenar las notas obtenidas de mayor a menor para llenar los cupos que hay en las carreras de la universidad. END