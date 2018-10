14, Enero, 2016 14, Enero, 2016 11:11 a.m. 11:11 a.m.

A COMPRAR STICKER DE RODAMIENTO

None

Si usted aún no ha adquirido su sticker de rodamiento, todavía está a tiempo, ya que el plazo para adquirirlo vence el próximo 31 de marzo y tiene un costo de C$100 córdobas. La alcaldía de Managua ha instalado ventanillas móviles para agilizar el proceso de compra, que en total suman 20, ubicadas en el Parque Luis Alfonso Velásquez, Costado Este paseo del Estudiante, Plaza las Américas, Galerías, Depósito vehicular, Rancho Tiscapa, Distritos de la Policía Nacional, parque de Recaudación central, y el nuevo centro comercial Las Brisas. Algunos conductores expresaban su preocupación de que su vehículo podría ser trasladado al depósito vehicular por no portar dicho sticker, pero lo que si hay es una multa por C$100 córdobas al no poseerlo. Los conductores también expresaron su inconformidad porque solo poseen 3 meses para adquirir el sticker y la principal queja es porque el proceso es muy lento, las filas son muy largas, hay poco personal y el sistema se cae, por lo tanto piden agilidad para no perder un día u horas de trabajo. En Managua se contabiliza que al menos 300 mil vehículos necesitan comprar el sticker. 100% Noticias.