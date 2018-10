15, Enero, 2016 15, Enero, 2016 7:20 a.m. 7:20 a.m.

CONDENAN A 27 AÑOS DE PRISIÓN A EX PROFESOR DE MÚSICA

27 años deberá cumplir en prisión el ex profesor de música del colegio Centro América, Roberto García Sosa tras ser encontrado culpable por violación agravada y abuso sexual en perjuicio de un niño de siete años. El juez Tercero Especializado en Violencia, Edén Aguilar, dictaminó la pena al profesor, procesado en diciembre pasado por los delitos descritos. En la sentencia el juez realizó una serie de recomendaciones a las autoridades del colegio para evitar situaciones similares en alumnos. Según la acusación del Ministerio Público, desde 2013 hasta 2015, García Soza habría abusado sexualmente del niño en los baños del colegio. Por su parte, Maryuri Gutierrez, esposa del acusado dijo que apelarían el caso, e insistió en la inocencia del condenado. ''Lo miramos injusto, él no debió ser sentenciado a esa pena si no hubo culpabilidad'', alegó, María Lourdes Vargas, abogada defensora. El menor tiene lesiones psicológicas graves producto del abuso sexual sufrido en la escuela, según el dictamen médico ofrecido como prueba, anotó entonces el juez. ''Fue clarísimo en identificar a su agresor, cuáles fueron los actos sexuales, no hay ninguna duda en cuanto a la responsabilidad, y el contenido de la sentencia está bien específico en lo que al abordaje psicológico se refiere'', enfatizó Aguilar. El judicial también ordenó que el sentenciado reciba tratamiento especializado en salud mental y sea integrado en un programa de prevención de violencia. Stalin Andino/100% Noticias