BILLETE DE C$50 ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO EN 2015

7:09 a.m.

El nuevo billete de 50 córdobas que el Banco Central de Nicaragua puso a circular el 26 de octubre del año pasado, fue nominado junto a 14 billetes de otros países, como uno de los mejores del 2015 por la International Bank Note Society. The International Bank Note Society (IBNS) es una organización sin fines de lucro que promueve el estudio y el conocimiento de los billetes de todo el mundo. Cuenta con más de 2.000 miembros de más de 90 países. Es una de las asociaciones numismáticas a nivel mundial más importantes. Anualmente, premian con la distinción Banknote of the Year, el billete circulante mundial con el mayor mérito, ya sea artístico o porque incorpora medidas de seguridad innovadoras. Entre los nominados en 2015, están billetes de China, Argentina, Suecia, China y Zona Euro. El billete de 50 córdobas refleja en el anverso la imagen del mercado de artesanías y una marimba mientras en el reverso el ballet folclórico y una marimba. En ambos lados se ve el número de 50, es de color morado y con magnitud de 141×67 milímetros. El Banco Central de Nicaragua aprobó la emisión de nuevos billetes 2015, mediante la resolución del Consejo Directivo CD-BCN-XV-1-14 del 26 de marzo de 2014, con el objetivo de abastecer la demanda del periodo 2015-2017. Estos nuevos billetes comenzaron a circular a partir del 26 de octubre del 2015. El billete de 50 córdobas, junto al de 10, 20, 100 y 200 córdobas fueron impresos en sustrato de polímero por ser de mayor durabilidad y son amigables con el medio ambiente.