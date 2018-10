20, Enero, 2016 20, Enero, 2016 10:46 a.m. 10:46 a.m.

VIOLENTOS REGRESARON A METROCENTRO

Jairo Contreras de REJUDIN y David Campos de FORFUNIC se tomaron la rotonda acompañados de unos treinta encapuchados armados con garrotes. Cabe señalar, la impunidad judicial que benefició a Contreras y a Campos así como a un concejal y dos diputados del PLI, imperó en una decisión de la juez Rosario Peralta al dar sobreseimiento a los acusados. Los REJUDINES Y FORFUNIC ahora dicen que protestan contra el PLI. ''Si ellos nos agreden vamos a responder, pero si vienen pacíficos pediremos lo mismo que ellos, elecciones libres y transparentes'', dijo el líder de FORFUNIC. Sin embargo, el PLI decidió realizar su protesta en Plaza las Victorias para evitar confrontación con los encapuchados. ''No buscamos confrontación con nadie. Nuestra lucha no es con chavalos encapuchados que les pagan para venir a causar problemas'', refirió el presidente del PLI, Eduardo Montealegre. El PLI insiste que las elecciones deben ser observadas y transparentes y su dirigente aseguró que no revelarían el lugar donde se concentrarían el próximo miércoles de protesta. Stalin Andino/100% Noticias