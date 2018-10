21, Enero, 2016 21, Enero, 2016 5:42 a.m. 5:42 a.m.

INVERSIONISTAS NICAS DEMANDAN A LAFISE VALORES POR PÉRDIDAS MILLONARIAS OCASIONADAS POR UN FRAUDE EN PANAMÁ

1 DE 5 2 DE 5 3 DE 5 4 DE 5 5 DE 5

Por lo menos tres inversionistas nicaragüenses realizan un plantón por dos días consecutivos en las inmediaciones del Banco LAFISE BANCENTRO junto a una decena de acompañantes que con pancartas acusan al grupo financiero LAFISE de no rendir cuentas por una inversión millonaria que a través de este puesto de bolsa realizaron en Panamá para un moderno complejo de hoteles de playa. María Lorena Blandón, Fernando Rodríguez y Lucia Ojeda dicen haber sido perjudicados al invertir en un prometedor proyecto turístico-hotelero en Panamá, pero según los denunciantes, el proyecto quebró en 2015. Blandón, Rodríguez y Ojeda aseguraron que su inversión inicio en el 2012 y desde junio del año pasado no reciben información alguna, ni el pago de sus intereses. Los denunciantes afirman representar a 45 personas más que compraron títulos valores de la empresa supuestamente quebrada en Panamá conocida como RG Hotels. El proyecto hotelero habría emitido títulos valores hasta por $30 millones de dólares y los quejosos alegan haber invertido $15 millones de dólares. ''Nos ocultaron información porque no nos dijeron que esa empresa había estado quebrada desde el 2010, y esta emisión de bonos la hicieron en 2012, pero el objeto era para recuperar un préstamo sindicado que LAFISE Panamá le había otorgado a R.G Hotels, que era el emisor de los bonos. Entonces quiere decir que ellos percibieron un riesgo y lo que hicieron fue recuperar la plata con la colocación de los bonos en la que LAFISE VALORES era el agente colocador y con eso se cancelaron el préstamo sindicado. El banco no actuó en defensa de sus clientes, sino en defensa de sus intereses'', expresó Fernando Rodríguez. Ante esta denuncia pública, 100% NOTICIAS visitó las instalaciones del grupo LAFISE para buscar su versión y según Enrique Zamora Gerente de Valores LAFISE, de los 45 inversionistas perjudicados solo tres se niegan a llegar a arreglos de pago. Zamora sostiene que como banca regional están autorizados a captar fondos de nicaragüenses para invertir en otros países. Los demandantes informaron a 100% NOTICIAS que el Gerente de LAFISE VALORES los llamó a negociar la noche de este miércoles y prometió que les regresaría el dinero invertido pero no de inmediato, por lo que le solicitaron una carta de intención que no quiso firmar. La protesta y exigencia continuó la mañana de este jueves. Sin embargo, otra fuente del banco señalado nos informó que la intención de los denunciantes es trasladar un problema que ocurrió en Panamá hacia Nicaragua. Agregó que la Superintendencia de Bancos está al tanto del tema y que no hay nada anómalo que salpique a LAFISE Nicaragua. Además, la fuente mencionó que los quejosos estaban claros que a la hora de invertir, toda inversión tiene sus riesgos y que por 4 años recibieron los intereses que les generó el negocio. Al ser consultado, el presidente del COSEP Jose Adán Aguerri, dijo que no cree que este caso afecte el sistema financiero nacional que ha sido avalado por Fitch Rating y Moodys. Aguerri espera que la SIBOIF se pronuncie en tiempo y forma. 100% NOTICIAS ha buscado la posición de la SIBOIF sobre el tema, pero ha sido imposible obtener respuesta alguna. 100% NOTICIAS supo que Banco LAFISE y otras instituciones financieras en Panamá fueron también víctimas de un fraude financiero que la anterior administración de R.G Hotels habría cometido, según denuncia de los nuevos dueños que son norteamericanos. LAFISE al perder las garantías de la inversión en Panamá dejó también sin su dinero a los inversionistas nicaragüenses que hoy reclaman se les devuelva a lo inmediato y que como promedio andaría en U$ 300 mil dólares por cabeza. Reportes periodísticos del 26 de junio del 2015 del Diario LA PRENSA de Panamá detallan que:“ La nueva administración de la empresa R.G Hotels, INC y subsidiarias comunicó a la superintendencia del mercado de valores de Panamá que encontró irregularidades y posibles fraudes en sus estados financieros. Rugiere Gálvez, fundador de la empresa y antiguo administrador, negó las irregularidades”, informó LA PRENSA de Panamá. Pero el caso continuó y llegó a los tribunales de justicia. El 27 de noviembre del 2015 LA PRENSA de Panamá publicó sobre el revuelo que causó la decisión judicial de Manuel Jesús Corrales Hidalgo, juez primero civil del circuito judicial de Coclé : “Por declarar la quiebra retroactiva desde el año 2012, con lo que anula la figura del fideicomiso, el principal mecanismo de garantía para todo tipo de inversiones en la plaza local” según el Diario. Este acto ilegal del juez panameño dejó sin su dinero a los inversionistas nicaragüenses y de otros países. En esa misma nota periodística se indica que la controversia se centra en que el juez declaró la quiebra el 21 de octubre de 2015, “pero con efecto retroactivo a partir del 31 de julio del 2012, justo cuando se realizó una emisión de bonos por unos $15 millones de dólares”. Al mismo tiempo, abogados de varias casas de valores, cuyos clientes invirtieron en los papeles de R.G Hotels, hicieron acto de presencia para notificarse como acreedores. Entre tanto, el sector financiero panameño está escandalizado con el fallo. Representantes de MMG Bank, Global Valores y Banco LA FISE alzaron su voz para que se anule la retroactividad de la quiebra. La razón de la petición es que R.G Hotels estuvo pagando sus líneas de crédito, préstamos y emisiones hasta la mitad de este año. Y en ese sentido consideran que si los problemas financieros son irremediables, la fecha de la quiebra debe fijarse el 15 de junio de 2015, cuando se incurre en el incumplimiento de los pagos”, informó LA PRENSA de Panamá. Vale destacar que R.G Hotels fue fundada por Rugiere Gálvez y luego Nabali Investments tomó el control accionario el 19 de Noviembre del 2014 de acuerdo a información presentada ante la Superintendencia del mercado de valores. No había transcurrido ni un año de su arribo al negocio, cuando en septiembre de 2015 solicitaron la quiebra voluntaria de dos sociedades bajo su paraguas, dice LA PRENSA panameña. Los representantes de R.G Hotels denunciaron que cuando asumieron la administración comenzaron a darse cuenta de situaciones irregulares, que los estados financieros y avalúos no reflejaban la realidad de las compañías y que estaban completamente alterados. Ahora el caso de R.G Hotels está en Corte suprema de Panamá, luego que ABS Trust, administrador del fideicomiso en el que deben estar las garantías de emisiones de bonos y valores comerciales por 30 millones de dólares, presentó una solicitud para que la Corte suprema de justicia disponga que el proceso de quiebra y concurso de acreedores sea transferido a un juzgado en la Ciudad de Panamá, informó el Diario. Mientras en Nicaragua salpica este fraude con la exigencia de tres inversionistas que piden en plantón público a LAFISE VALORES les regrese hasta el último dólar invertido. Ya con esto son tres los casos sonados en que inversionistas nicaragüenses son estafados por empresas extranjeras y nacionales. El último caso se dio con las monjitas del Teresiano y demás inversionistas que aún esperan se les haga justicia. 100% Noticias