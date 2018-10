21, Enero, 2016 21, Enero, 2016 11:03 a.m. 11:03 a.m.

YELKA RAMIREZ ANUNCIA HUELGA DE HAMBRE

“Se han burlado de mí, no me han dado la cara, no me han llamado, han dejado una niña huérfana, mi hermana no era una perra, era un ser humano como ellos, era una persona de 23 años que tenía la vida por delante”, dijo Yelka Ramírez, en el segundo plantón que realizó junto a su familia y organizaciones en la sede central de la Policía Nacional en Plaza el Sol. Ramírez, sobreviviente de la masacre de las Jaguitas, también anuncio que hará una huelga de hambre, ante la falta de respuesta de la Jefa Policial, Comisionada Aminta Granera, quien hizo una serie de promesas la fatídica noche del pasado 11 de julio de 2015. Para el Procurador de ciudadanía, Sixto Ulloa, el reclamo de la Familia Reyes Ramírez se ha politizado. “Lamentable y tristemente está siendo promovida por grupos adversarios a este gobierno, en un momento donde se han dado a conocer y ellos han visto que las encuestas salen con un alto porcentaje en la calidad del gobierno que coordina el presidente Daniel Ortega y el trabajo que la compañera Rosario Murillo está haciendo”. Wendy Flores, abogada del CENIDH, quien ha acompañado a la familia Reyes Ramírez en los dos días de protesta, dice que estas manifestaciones no son políticas, “Esto no es un asunto político, es un asunto de Derechos Humanos, cuando el estado viola los derechos de los ciudadanos estas violentando los Derechos Humanos y esto es una demanda que deben de realizar y acompañar“, expreso Para Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), todo se trata de política en el país “Todo es político en este país, cada vez que te posicionas ante una injusticia es una posición política, eso no deslegitima ninguna protesta, no deslegitima ninguna demanda”, comento Jiménez. La masacre de las Jaguitas fue el pasado 11 de Julio y dejó como saldo la muerte de los niños José Efraín y Aura Marina Reyes Ramírez de 13 y 11 años respectivamente, y la joven de 23 años Katherine Ramírez Delgadillo, quien dejo a una niña de 5 años en la orfandad. 100% Noticias.