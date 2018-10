GOBIERNO DE NICARAGUA LAMENTA TRAGEDIA DE NAUFRAGIO EN CARIBE SUR

None

El dueño de la panga desantendió la orden de la Fuerza Naval y zarpó de la Islita a Corn Island sin tener autorización.

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía Rosario Murillo lamenta el naufragio ocurrido la tarde de este sábado donde se volcó una panga , donde perdieron la vida 13 personas de origen costarricense Los nombres de las personas que perdieron la vida en el naufragio de la panga son: Zita Mairena amador Desiree Vega Leda Ávalo Joveth Chanton Carlos vega SolÍs Odili Rodríguez Sandra chacón Rosa Mairena Galiceo Reina Palona Los otros cuatro se encuentra desaparecidos por lo que las autoridades lo dan por muertas La tripulación de la panga era 25 costarricenses , 4 estadounidense y tres nicaragüenses.La fuerza naval informó que la panaga se transportaba más de 30 personas “Esta es una gran tragedia, de verdad un dolor porque eran hermanos costarricenses, hermanos centroamericanos que estaban vacacionando en aguas del Caribe nicaragüense, viajaban de Corn Island, la isla grande, a la isla pequeña […] y viajaron en la mañana a pesar, nos dicen nuestros hermanos de la Fuerza Naval, nos reporta el jefe de la Fuerza Naval, de que había una indicación de no zarpar. La Fuerza Naval había dado orientación precisa de no zarpar”, manifestó la Compañera. Rosario afirmó que por instrucciones del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se ha mantenido comunicación constante con las autoridades de salud y los hermanos en Corn Island y recientemente se ha informado que las cuatro personas desaparecidas han sido encontradas sin vida, aunque no pudieron ser trasladadas a la isla dado que se reventaron las cuerdas que estaban atadas a la embarcación menor en la que eran llevados los cuerpos. “Hemos estado en comunicación a través de nuestro Embajador con la Cancillería de Costa Rica, nuestro Embajador Harold Rivas y, nosotros esperamos poder el día de mañana completar todos los trámites para que además uno de nuestros vicecancilleres acompañe los cuerpos de nuestros hermanos costarricenses hasta San José”, añadió la coordinadora del Consejo de Comunicación. 19 digital