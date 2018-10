ASCIENDEN A 13 LOS MUERTOS POR NAUFRAGIO EN EL CARIBE SUR DE NICARAGUA

34 personas iban a bordo de la embarcación “Reina del Caribe”.

11 mujeres fallecieron en el naufragio, además de un niño y un hombre adulto.

Un trágico naufragio en el Caribe Sur del país dejó como saldo trece personas fallecidas, luego que a eso de la 1:30 de la tarde de ayer la embarcación “Reina del Caribe” se volcara con 34 personas a bordo a 7 millas náuticas (15 kilómetros aproximadamente) entre Little Corn Island y Corn Island. El capitán de Fragata de la Fuerza Naval de Nicaragua, Mario Berríos, informó que del total de personas que naufragaron 25 eran de nacionalidad costarricense, cuatro son de origen estadounidenses y tres son nicaragüenses, dos de los cuales eran trabajadores de la embarcación y uno turista. De igual forma, señaló que la panga “Reina del Caribe” es propiedad del señor Hilario Fermín Blandon, el cual fue uno de los tres nicas rescatados y fue detenido por efectivos de la Fuerza Naval.En tanto, el contraalmirante Marvin Corrales, Jefe de la Fuerza Naval de Nicaragua, comentó que la panga “Reina del Caribe” realizó su viaje sin autorización a eso de las 9:00 de la mañana, cuando las 34 personas salieron del Arenas Beach Hotel en Corn Island en dirección a Little Corn Island.Según el contraalmirante Corrales, la capitanía de puerto de Corn Island había orientado desde el pasado viernes a todas las embarcaciones que no zarparan debido al mal tiempo que impera en esta zona de la Costa Caribe. “Aparentemente la embarcación zarpó sin autorización de la Fuerza Naval, ya que desde ayer (pasado viernes) se suspendieron los viajes por los fuertes vientos y el violento oleaje”, mencionó el alto mando militar. Asimismo, detalló que los vientos en las zonas tienen una velocidad sostenida de 25 a 30 nudos. “Toda esta tragedia se dio por zarpar de forma clandestina, sin autorización de la Fuerza Naval, el panguero hizo caso omiso a las advertencias, inevitablemente luego la panga se volcó debido a los fuertes vientos”, detalló Corrales.En tanto, el Comisionado General Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, dijo que tanto el dueño de la embarcación, Hilario Fermín Blandón (53), que realizaba las funciones de timonero durante el naufragio, y su ayudante, Eliot Absalón Prats Carter (30) se encuentran detenido por la policía. “Ambos están detenidos y serán procesados por los delitos de homicidio imprudente y exposición de personas al peligro, serán puestos ante las autoridades competentes”, dijo el alto mando policial.Por su parte, el Codirector del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo Gonzales, dijo en conferencia de prensa que “claramente” el suceso se da por negligencia del dueño y del ayudante de la panga. “Ellos, arriesgando la vida de las personas, confiando en que todo estaba bien, hacen el viaje, luego estamos lamentando los hechos, está clara la negligencia”, mencionó Gonzales. Unas 20 embarcaciones entre pangas, barcos y embarcaciones de la Fuerza Naval trabajaron para rescatar a los desaparecidos del naufragio, sin embargo mal tiempo dificulta rescate”, agregó el Contraalmirante.La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, dijo ayer a eso de las 7:40 de la noche que las cuatro personas que se encontraban desaparecidas fueron localizadas por efectivos de la Fuerza Naval. “La suma de hermanos fallecidos costarricenses llega a 13, los cuerpo de las cuatro personas desaparecidas habían sido localizados, sin embargo se rompieron las cuerdas donde venían atados sus cuerpos y los efectivos de la Fuerza Naval no pudieron traerlos hasta Corn Island, mañana los volverán a buscar”, señaló Murillo. Además, señaló que hoy trasladarán a Managua los cuerpos de los fallecidos para hacer los trámites correspondientes en Medicina Legal. “Estamos pendiente con nuestro embajador en Costa Rica para completar los trámites entre ambos países para llevar los cuerpos a San José”, expresó Murillo. Asimismo, mostró solidaridad con el presidente a Luis Guillermo Solís. “El Presidente Daniel orientó redoblar los controles de las embarcaciones para evitar este tipo de tragedias, además indicó que se hagan todas las investigaciones, de manera que la responsabilidad de quienes zarparon sin autorización sea establecida y se cumplan los procesos penales correspondientes”, concluyó la primera dama. Fuente: El Nuevo Diario