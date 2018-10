SEMÁFOROS NO AGILIZAN EL TRÁFICO

La Alcaldía de Managua inició hace más de un año la instalación de los semáforos inteligentes, con el propósito de mejorar la circulación vehicular, reducir los tiempos de espera y eliminar los embotellamientos en las principales intersecciones, pero los usuarios aseguran no ver mucho cambio en las vías de Managua.

En un recorrido realizado por El Nuevo Diario, conductores coincidieron en que la red semafórica solo ha mejorado la agilidad del tráfico en un 50%. “Yo no veo cambios, incluso veo que Managua ahora tiene más congestionamientos a toda hora del día, y no es por quejarse pero esos semáforos no están ayudando en nada”, expresó el taxista Guillermo Somarriba. Cristina López Peña, la tarde de ayer se dirigía hacia una clínica a pasar consulta con su hijo, pero delante de su automóvil había entre 40 y 50 vehículos esperando que el semáforo cambiara de rojo a verde. “Ya voy tarde, ya tengo un buen rato esperando, ahorita ya falta poco para que yo pase, pero eso de los nuevos semáforos no considero que haya ayudado mucho”. Según datos de la Policía de Tránsito se estima que en la capital circulan 325,000 vehículos al día y que cada año el parque vehicular aumenta en un 11%. Entre las intersecciones donde se presenta a diario mayor embotellamiento se encuentran: Portezuelo, La Salle, el sector del autolote El Chele, rotonda de la Centroamérica, Plaza Las Victorias, el sector del parque las Piedrecitas, Carretera a Masaya y Carretera Norte.