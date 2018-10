25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 1:37 p.m. 1:37 p.m.

GOBIERNO COMBATIRÁ LA LEPTOSPIROSIS EN 136 MUNICIPIOS DEL PAÍS

None

Este lunes dio inicio la Jornada Nacional de Desratización, lo que viene a ser un esfuerzo más del Gobierno de Nicaragua para luchar contra las epidemias, en este caso la leptospirosis, una enfermedad que ya presenta seis casos en lo que va de este 2016. La jornada se extenderá hasta el 5 de febrero, y en ésta el Ministerio de Salud (Minsa) en conjunto con la comunidad organizada aplicará Biorat en 663 barrios y comunidades de 136 municipios del país. El total de Biorat a aplicar será de 10 mil 750 kilogramos en 114 mil 172 viviendas, con lo cual se estaría cubriendo aproximadamente medio millón de habitantes. La doctora Carolina Dávila, directora del Sistema Local de Atención en Salud (Silais-Managua), apuntó que uno de los lugares prioritarios para el Minsa son los mercados, de ahí que el lanzamiento de la jornada se realizara precisamente en el populoso Mercado Mayoreo de la ciudad capital. En el caso de los hogares, la doctora Dávila exhortó a la limpieza, a mantener los alimentos tapados y a no dejar trastos sucios, lo cual es fundamental para evitar la leptospirosis, cuyo agente transmisor es este tipo de roedores. El Biorat es un agente poco tóxico que actúa exclusivamente contra las ratas, por lo que no afecta ni a humanos ni a otros animales. “Este Biorat lo que hace es disecar al ratón”, explicó la directora del Silais-Managua. En el caso de Managua la meta es cubrir 11 mil viviendas y todos los mercados. Menos ratas, menos pérdidas En el Mercado Mayoreo los comerciantes se mostraron complacidos con la eliminación de las ratas, ya que eso garantiza menos pérdidas, como también que los compradores lleven a sus hogares productos higiénicos y de buena calidad. La comerciante de perecederos Verónica Talavera señaló que las ratas mordisquean los productos, de tal forma que ellos deben deshacerse de ese producto. Igual se expresó Martha Elena Moreno, quien agradeció al gobierno este esfuerzo de combatir las epidemias. “La gente va a poder venir con mayor confianza porque el producto ya no va a amanecer picado de animales, de ratas”, aseguró Moreno. Los principales síntomas de la leptospirosis son la tos seca, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular, las náuseas, los vómitos, la diarrea y los escalofríos. 19 DIGITAL