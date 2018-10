31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 2:27 a.m. 2:27 a.m.

MANO DURA A EMBARCACIONES DE PUERTOS

La Fuerza Naval de Nicaragua impidió ayer que 22 embarcaciones navegaran debido al incumplimiento de diversas medidas de seguridad que garantizan la vida de los usuarios ante un eventual naufragio. Según una nota de prensa del Ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval procedió a extremar las reglas de seguridad sobre la base del comunicado 001-2016, hecho público el jueves pasado, donde se establece que para poder navegar las embarcaciones deben contar con autorización, despacho y zarpe emitido por esa unidad militar. En el comunicado, el Ejército apuntó que las embarcaciones retenidas permanecen en los puertos de San Jorge (Rivas), Bluefields y El Rama. “Las embarcaciones podrán zarpar una vez que cumplan con los requisitos técnicos y parámetros establecidos en la Ley”, indicó la institución. Entre los requisitos se encuentran que el número de chalecos salvavidas coincida con el número de pasajeros, herramientas de comunicación como radios y luces de bengala, botes salvavidas, entre otros. “Para efectos de navegación, es necesario que las embarcaciones cuenten con la autorización, el despacho y el zarpe, siendo un proceso de verificación que debe ser cumplido y los dueños de embarcaciones deben cumplir con los parámetros técnicos necesarios y en correspondencia a los servicios que prestan, ya sea de cabotaje o traslado de pasajeros”, comunicó el coronel Manuel Guevara, Jefe de Relaciones Públicas de Ejército de Nicaragua. Guevara explicó que diez pangas de Bluefields no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 399, mientras que en San Jorge-Ometepe no se autorizó la navegación a los ferris Che Guevara, Ometepe 1, Ometepe 3, Rey del Cocibolca y al barco de pasajeros Estrella del Sur. "En cada uno de los casos, se han verificado las medidas establecidas en la Ley General de Transporte Acuático, al encontrarse incumplimiento de la misma, no se les ha permitido el zarpe correspondiente” destacó el jefe militar. POLICÍA VERIFICARÁ ZARPES El comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, informó que su institución verificará los permisos de zarpe, otorgados por el Ejército de Nicaragua. "Dentro de los requisitos, nosotros estamos siendo estrictos en no permitir exceso de pasajeros ni de carga en las embarcaciones, también deben de llevar salva-vidas en buen estado", enumeró Díaz. Las medidas implementadas se dan luego del naufragio ocurrido entre Little Corn Island y Corn Island el pasado 23 de enero y en el que muerieron 12 turistas costarricenses. Caos en San Jorge y Ometepe DEBATE• Las nuevas medidas de seguridad que está exigiendo a las embarcaciones la Fuerza Naval, tienen fuera de circulación a tres ferris y cuatro lanchas que prestan el servicio de transporte de pasajeros y carga entre el Puerto de San Jorge y la Isla de Ometepe. Hasta el cierre de El Nuevo Diario únicamente se había autorizado el zarpe del barco “Rey del Cocibolca”, que pertenece a la Alcaldía Municipal de Altagracia y ante la falta de embarcaciones, decenas de personas se aglomeraron desde tempranas horas en el puerto jorgino, con la esperanza de cruzar el lago y una escena similar se vivió en el puerto de Mayogalpa y San José del Sur, ambos de la Isla de Ometepe. Cipriano Quiroga, propietario de las embarcaciones Estrella del Sur y el Che Guevara dijo que esta nuevas medidas están afectando la actividad turística de la isla, el comercio y la agricultura. La falta de embarcaciones causó gran malestar entre las personas que llegaron al puerto de San Jorge con el objetivo de viajar a Ometepe. END