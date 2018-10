31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 2:47 a.m. 2:47 a.m.

ACTIVIDAD SISMICA Y VOLCANICA CAUSA ALARMA

El volcán Momotombo expulsó lava una vez más, el volcán Masaya entró en actividad y un enjambre sísmico se registró entre los municipios de Nindirí, Ticuantepe y Masaya.Así es el panorama del Pacífico nicaragüense. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) informó ayer que a las 3:45 de la madrugada del sábado, el volcán Momotombo comenzó a expulsar material incandescente lo que fue registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en las cercanías del coloso. Los pobladores de las comunidades El Papalonal y Puerto Sandino, próximas al Momotombo, relataron a El Nuevo Diario que desde la noche del viernes se escucharon fuertes explosiones. También indicaron que al amanecer vieron salir lava, lo que provocó alarma entre las familias. "Nosotros estábamos alarmados porque pensamos que el volcán echaría fuego otra vez. No pudimos dormir toda la noche, los retumbos eran fuertes y nos dio miedo que se intensificara (la actividad)", contó vía telefónica Olivia Ocampo, habitante de El Papalonal. El Momotombo se reactivó el pasado 1 de diciembre, con una erupción en la que expulsó una cantidad de cenizas que alcanzó las comunidades cercanas y el casco urbano de León y La Paz Centro, a la vez se observó una lengua de lava que se descendió sobre las faldas del coloso. Cierran Parque Nacional La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó que hasta el mediodía de ayer se registraron 14 sismos cuyas magnitudes oscilan entre 1.6 y 2.8 grados. "El parque del Volcán Masaya no puede abrirse mientras la situación del volcán nos llame a estar vigilantes y alertas", explicó Murillo. El Masaya es uno de los pocos volcanes activos en el mundo que permite el acceso en vehículo hasta el borde de su humeante cráter. Además, con ayuda de guías especializados, se pueden recorrer senderos alrededor de los cinco cráteres que forman el Parque Nacional. Desde el pasado diciembre el volcán Masaya ha registrado actividad. En ese mes expertos del Ineter realizaron estudios en el coloso, luego que este presentara un aumento en su actividad. Desde entonces las autoridades han estado en constante monitoreo. Enjambre sísmico El Ineter reportó en su monitoreo en tiempo real --disponible en su sitio web-- que al menos 13 sismos se registraron entre las 5:09 a.m. y las 10:48 a.m. de ayer, entre los municipios de Masaya, Nindirí y Ticuantepe. Según el reporte de la institución, los sismos de mayor intensidad son de 2.8 y fueron registrados, uno a las 9:20 a.m. y el otro a las 9:27 a.m. Los sismos reportados han tenido una profundidad pequeña de entre 0.4 y 11 kilómetros. Las autoridades no reportaron ni víctimas ni daños por la actividad. El 10 de enero se registró un sismo de magnitud 3.1, en las cercanías del volcán Masaya, y a mediados de este mes también se reportó un enjambre sísmico en los mismos municipios. END