31, Enero, 2016

NAUFRAGIO AFECTA ECONOMIA DE TURISMO LOCAL

Los empresarios turísticos de la Isla del Maíz (Corn Island), en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), se muestran preocupados por la imagen que pueda existir de ese destino entre los turistas, luego que el pasado 23 de enero un grupo de extranjeros naufragaran en esas aguas. Por esa razón piden, a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), que les apoyen con la promoción de ese destino y que como empresarios están dispuestos a ejecutar las nuevas direcciones de protección que el Gobierno ha anunciado para el zarpe. “Todos sentimos que va a afectar porque psicológicamente, la gente queda con el miedo y no quieren entrar al mar. Hay mucha gente (turistas) que van y vienen, pero muchos han cancelado las reservaciones tras darse cuenta de lo sucedido el fin de semana pasado”, expresó vía telefónica Ebony García, asistente administrativa del Hotel Casa Canadá, en Corn Island. Según García además de los hoteles presentes en esa isla, existen otras actividades económicas de las que depende la población en general, como la pesca, el buceo y los recorridos en lanchas. Lea:Little Corn Island necesita un banco Actividades que, por su naturaleza acuática, fueron suspendidas desde el 25 de enero hasta ayer 30 de enero, según una notificación que recibiera García por parte de la Capitanía Territorial. “Hasta el 30 de enero (ayer) suspendieron toda actividad y no se podía salir ni de Corn Island y menos de la Isla Pequeña del Maíz (Little Corn Island), una situación que lamentamos porque está en juego el ingreso y rentabilidad de nuestros negocios”, lamentó García. OTRAS ACTIVIDADES De los 1.32 millones de turistas, que pernoctaron en Nicaragua durante el 2014, según las estadísticas del Intur, solo 1.7 por ciento visitó Corn Island y los datos oficiales de 2015 aún no se han publicado. Ese grupo es atraído cuenta Jenny Campbell, contadora del centro Dos Tiburones, por las prácticas de buceo, recorrido en lanchas, vista de arrecifes y corales y el windsurf, que consiste en deslizarse sobre el agua sobra una tabla que lleva una vela. “Lamentamos todo lo que ha pasado, pero sabemos que va afectar porque al menos en estos días no se podrá practicar nada y en un día bueno nosotros hacemos unos cuatro viajes a Little Corn Island y en cuanto al buceo las sumersiones son en dependencia de la preparación de la persona que lo solicita”, manifestó Campbell. BUSCAN OPORTUNIDAD El sector empresarial recomendó se brinden los permisos para que entre en operaciones un ferry de transporte acuático, debido a las agresivas condiciones del mar en esa zona y para hacer más confiable el viaje de las personas, que van de la bahía de Bluefields a esas islas. Anasha Campbell, codirectora para Asuntos de Cooperación y Proyectos Turísticos del Intur, considera viable la recomendación del ferry. “Realmente se está trabajando en revisar las normativas para extremar las medidas de los visitantes y nicaragüenses a la hora de trasladarse”, explicó Campbell sin brindar más detalles a medios oficialistas que le consultaron. CRISIS ANUNCIADA La situación que ahora temen los propietarios de negocios en Corn Island, que no llegue la misma cantidad de turistas por temor a la falta de condiciones para trasportarse, fue una observación que a mediados de septiembre de 2014, expresó el presidente de la Comisión de Turismo en la Asamblea Nacional, Pedro Joaquín Chamorro. En ese entonces envió una carta al contralmirante, Manuel Salvador Mora, director general de la Dirección General de Transporte Acuático, a la entonces presidenta ejecutiva de Intur, Mayra Salinas y al alcalde de Corn Island, Cleveland Webster Terry, expresando su preocupación por la falta de salvavidas, el sobrepeso en las embarcaciones y la ausencia de la Fuerza Naval. La misma no tuvo mayor eco entre en esos funcionarios. 2.3 por ciento de los 1.32 millones de turistas, que ingresaron a Nicaragua durante el 2014, buceó en el pacífico o Caribe indican las estadísticas oficiales. LA PRENSA.COM