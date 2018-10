31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 8:58 a.m. 8:58 a.m.

FAMILIAS NICARAGÜENSES EN INTENSA JORNADA ANTIEPIDÉMICA

None

Cientos de familias de diferentes barrios de la capital dieron continuidad este domingo a la intensa Jornada Antiepidémica que impulsa el Gobierno Sandinista, a través del Ministerio de Salud (Minsa), para evitar enfermedades como el dengue, chikungunya y el zika. Los pobladores del distrito V, indicaron que esta vez han declarado la guerra al vector Aedes Aegypti, y han redoblado esfuerzos para eliminar los criaderos de mosquitos, tomando conciencia que sólo unidos es que podrán evitar estas epidemias. “Lo importante es permanecer unidos, luchando contra estas enfermedades. Sabemos que esta semana se han registrado los primeros casos del zika, y no queremos que se siga proliferando”, dijo la pobladora María Soriano, pobladora de Managua. Los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, y miembros de Juventud Sandinista, se unieron este domingo, con amor y solidaridad, a trabajar en esta intensa jornada de lucha antiepidémica, la cual implicó labores de abatización casa a casa. “Nos sentimos alegres de poder ayudar a nuestro pueblo, de poder apoyarles en la prevención de enfermedades. Esta es una campaña por amor y protección de la vida, que es lo más preciado. Andamos abatizando cada depósito de agua, eliminando charcas, y destruyendo todo tipo de criaderos que encontremos a nuestro paso”, expresó María Núñez. Los capitalinos que participaron en esta amplia jornada, hicieron un llamado a la conciencia y no botar basura en la calle, además de implementar buenas prácticas de higiene en el hogar, tomando en cuenta que solo de esta forma es que se puede evitar enfermedades. “La responsabilidad es compartida para que no se sigan proliferando estas enfermedades como el dengue y el zika. Que barran sus patios, que limpien sus techos, que no dejen estancada basura, que boten todo objeto inservible para que nuestros niños no se enfermen y crezcan sanos”, manifestó Rosario Centeno. Las familias manifestaron que es importante seguir fortaleciendo las acciones que impulsa el Gobierno Sandinista, y hacer frente a este tipo de enfermedades. En este sentido, expresaron que desde cada barrio, debe de desarrollarse una jornada permanente de prevención, y hacer conciencia que solo erradicando los criaderos es que se podrá ganar esta guerra contra las epidemias. EL 19 DIGITAL