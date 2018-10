01, Febrero, 2016 01, Febrero, 2016 6:46 a.m. 6:46 a.m.

NAVAL EXTREMA MEDIDAS PARA TRANSPORTE ACUÁTICO

None

“Estamos dando la bienvenida a estas nuevas medidas que está implementando la naval, son cosas que tenemos que cumplir para mejorar y no poner en riesgo a nadie”, expresó Milton Arcia de la Asociación de Transportistas Acuáticos, en el programa 100% Entrevistas conducido por Lucia Pineda Ubau. El Gobierno de Nicaragua orientó en unión con la Fuerza Naval y Policía Nacional extremar las medidas necesarias tras el naufragio ocurrido el pasado 23 de enero en el mar Caribe nicaragüense donde murieron 13 ciudadanos costarricenses. Entre los requisitos exigidos está el número de chalecos salvavidas que coincida con el número de pasajeros, herramientas de comunicación como radios y luces de bengala, botes salvavidas, entre otros. “Hemos hablado todos los transportistas, podemos cumplir con la mayoría de las normas pero no todas, como las luces de bengala'', manifestó Arcia. La nueva disposición publicada el 28 de enero por el presidente Ortega, explica que ahora se podrá navegar en aguas nicaragüenses con “autorización, despacho y zarpe emitido por la Fuerza Naval, y un sondeo de la embarcación”. Según Arcia, respaldará al capitán acusado de la embarcación naufragada Hilario Blandón, “lo que la tragedia revela, no es la culpa de una persona, sino la debilidad de la Fuerza Naval, que no tiene un puesto en Little Corn Island”, lugar de donde zarpó la lancha 'Reyna del Caribe'. Andreina Castillo/ 100% NOTICIAS