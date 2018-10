02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 10:40 a.m. 10:40 a.m.

PEATONES NO UTILIZAN PUENTES

El no cruzar la calle en las zonas dedicadas a los peatones, como los puentes, semáforos, y el uso del celular y auriculares, dejo como resultado 150 peatones muertos en 2015, según datos de Tránsito Nacional. Iván Escobar, Comisionado Mayor, considera que las vías, puentes y carreteras están en óptimas condiciones para transitar pero hace falta cultura por parte del peatón para utilizar cada una de las zonas señalizadas para el cruce. 100% Noticias pudo constatar que no todos los peatones utilizan los puentes aéreos como el que está ubicado en el sector de la Universidad Centroamericana, una zona de bastante tráfico vehicular y por la que a diario transitan cientos de peatones, mayormente universitarios. Los peatones alegan que no utilizan el puente por prisa, ya que al subir las gradas se pierde mucho tiempo y de que están conscientes del riesgo que corren y el error que comenten. Al día en Managua se registran hasta 65 accidentes de tránsito, 3 de ellos ocasionados por alguna imprudencia peatonal. Es por ello que en los próximos días Tránsito lanzará la campaña “Un casco, “Una vida”, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes. 100% Noticias