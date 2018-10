03, Febrero, 2016 03, Febrero, 2016 11:40 a.m. 11:40 a.m.

20 MILLONES DE HOMBRES EN EL DESEMPLEO EN AMERICA LATINA

Según un informe del Banco Mundial, 20 millones de hombres en América Latina sufren del síndrome del NiNi, que quiere decir que “Ni estudian, Ni trabajan”, estos rondan entre las edades de15 y 24 años. Nicaragua no está exenta a esta problemática, y hay hombres que hasta la utilizan como pretexto en los casos por demanda de pensión alimenticia. Según la Dra. Xiomara Rivera muchos hombres llegan diciendo que no pagan porque no trabajan “Yo no pago la pensión porque no tengo trabajo, son argumentos que si bien es cierto se deben de considerar pero que en su rol de padres y madres deben asumir la responsabilidad”. Sin embargo, hay hombres que son la excepción a la regla, como el señor Clemente Lezama, que al no obtener un trabajo formal, decidió ponerse a lustrar zapatos en una esquina de un centro comercial, para así llevarle el sustento a su familia y asegura que hasta le da para ahorrar. Algunas mujeres consultadas, dijeron que esto pasa porque algunos hombres no tienen la misma presión y obligaciones que tienen las mujeres, doña Martha Baldelomar dice que una mujer como madre no puede decirle a sus hijos que no tiene para darle de comer y es por ello que se ingenia cualquier cosa para llevar dinero al hogar. Según el mismo informe del Banco Mundial, en América Central, el síndrome del NiNi, muchas veces obedece a la presencia del crimen organizado, y que el 60% de ellos provienen de hogares pobres o vulnerables. 100% Noticias