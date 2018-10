05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 1:32 a.m. 1:32 a.m.

ANCIANO MURIÓ CALCINADO AL TRATAR DE APAGAR INCENDIO

Calcinado quedó el cuerpo de José Raúl Méndez Martínez de 70 años al intentar sofocar un incendio en una finca que cuidaba en la comarca Los Chilamates, ubicada en el kilómetro 37.5 de la carretera Masaya-Granada. El hombre, que cortaba el monte avanzó unos 30 metros, cuando detectó un incendio forestal. Las llamas, explicaron los lugareños, amenazaban con destruir el rancho donde estaba un nieto de ocho años de Méndez Martínez. Es por esa razón el anciano intentó hacer un cortafuego, pero no pudo con el humo, que lo intoxicó, lo dejó sin oxígeno y provocó que se desmayara. El anciano terminó envuelto en llamas. El hecho ocurrió el miércoles. En tanto, la Policía de Granada indaga las causas de la quema de monte. Vecinos del lugar presumen que caza garrobos ocasionaron el fuego. “Él (Méndez) quiso detener el incendio, pero no pudo, estaba cansado y el esfuerzo le provocó la pérdida del oxígeno, cayó desmayado porque en el ambiente no había oxígeno y las llamas lo alcanzaron”, dijo un médico forense de Granada. END