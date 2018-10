05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 1:43 a.m. 1:43 a.m.

''ESTABA JUGANDO'' DICE ASESINO DE MUJER EN BILWI

''No quise matarla, yo estaba jugando con ella'', expresó Walter Hodgson Fox, de 36 años y oriundo de Corn Island, quien fue arrestado por ser el principal sospechoso del asesinato de la joven deportista Martha Lucía Knaggs Jonathan el pasado domingo en Bilwi, informó ayer la Policía. “Yo estaba jugando con ella y no sabía. Cuando me percaté fue muy tarde, no quise matarla. Yo estaba bromeando, coloqué mi mano en una parte del cuello, cuando la solté ya era tarde. Pido a la familia disculpas por lo que hice”, dijo el acusado ante los periodistas, de forma poco entendible. El comisionado mayor Yuri Valle, jefe policial en la zona precisó que Hodgson vive en el barrio Los Ángeles, donde se presume cometió el crimen y abandonó el cuerpo de su víctima. Agregó que Hodgson tenía antecedentes en la ciudad de Bluefields y sostenía una relación amorosa con su víctima. El sospechoso, declaró el comisionado Valle, confesó el crimen al justificar que al momento del hecho se encontraba bajo los efectos de las drogas. Un informe de la valoración forense señala que la causa de la muerte de Knaggs Jonathan fue por asfixia mecánica, es decir, fue ahorcada. El cuerpo de la mujer luego fue introducido en un recipiente con agua. Mientras tanto, el movimiento de Mujeres Nidia White, de Puerto Cabezas, exigió justicia durante las honras fúnebres de Knaggs Jonathan. “Como organización de mujeres, repudiamos este hecho que enluta a toda una familia y solicitamos a las autoridades competentes justicia en el caso. Hoy en día hay muchos prófugos de la justicia y es por eso que exigimos que atrapen al asesino”, dice un comunicado del movimiento de Mujeres. END